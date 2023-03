Trajekt 30. avgust ne funkcioniše kako je očekivano, jutros ponovo primjetne gužve na pristaništu u Lepetanima.

Iako su juče na svečanosti puštanja u saobraćaj trajekta "30. avgust" čelnici Morskog dobra obećali da će on prevoziti putnike i automobile na liniji Kamenari-Lepetane svakodnevno u intervalu od šest do 22 sata, to se nije desilo, prenose Vijesti.