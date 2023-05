Živković je ocijenio da je licemjerno da resorno ministarstvo ne rješava ovaj problem, i vadi na neke zakonske prepreke.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Demokratska partija socijalista (DPS) će svojim programom, ukazati na evidentne probleme sa kojima se susrijeću građani i ponuditi rješenja. Jedan od najvećih izazova je kako obuzdati pad standarda naših građana koji je posljedica visoke inflacije. Nije to samo efekat globalne krize. Crna Gora ima cijene koje su za mnoge proizvode više nego u zemljama u regionu, čak neke i od zemalja članica EU, a naše plate i penzije su mnogo manje, poručio je v.d. predsjednika DPS Danijel Živković prilikom posjete Opštinskom odboru partije u Herceg Novom.

U sklopu višenedjeljnog obilaska partijske infrastrukture u opštinama širom Crne Gore Živković je obavio brojne susrete sa građanima različitih političkih orijentacija i različitih starosnih dobi.

“Razgovarao sam ovih dana sa mnogobrojnim penzionerima. To su ljudi koji imaju ozbiljan problem pukog preživljavanja, jer ih je vlast u svojim populističkim programima potpuno zaboravila. To se odnosi na sve socijalno ranjive kategorije, i korisnike socijalne pomoći. Ta nepravda mora da se ispravi”, kazao je on i dodao da je evidentno da je sadašnja vlast “neosjetljiva na ove probleme”, te da propagandom pokušava da sakrije da je mnogim ljudima u Crnoj Gori “ozbiljno ugrožena egzistencija”.

Pored toga, on je ukazao na brojne “anomalije” do kojih su, kako je istakao, “dovele vlasti nakon 30. avgusta 2020. godine”.

“Razvojni projekti su potpuno zaustavljeni! Zdravstveno turistički potencijali se polako gase ili uništavaju. Najbolji primjer je jedan od najpoznatijih crnogorskih turističko – zdravstvenih brendova, Institut “dr Simo Milošević” u Igalu koji propada. Činjenica da zaposleni mjesecima nijesu primili plate, je uznemiravajuća za svakog čovjeka ko ima i malo empatije i odgovornosti. Zato nam je potrebno da što prije dobijemo Vladu koja će ponuditi rješenja za ovaj problem”, saopštio je Živković.

“Da li uskoro, osim neisplaćivanja plata zaposlenima, neće biti ni postoperativnog oporavka za ljude sa teškim oboljenjima? Licemjerni su izgovori resornog ministarstva da ljude ostave bez plata jer navodno nema zakonskog osnova da pomognu. Svi smo svjedoci jer je ova vlast sve vrijeme svojim političkim potrebama na silu prilagođavala zakone, a kad to nije uspijevala, onda ih je kršila. Zato iza nerješavanja problema Instituta, stoji nedostatak volje Vlade da riješi ovaj problem ili je propast ove zdravstvene ustanove dio nečijeg plana”, zaključio je Živković.