Tivatska lokalna uprava prihodovala je 34% više novca nego 2021.

Sekretarijat za finansije Opštine Tivat je tokom 2022. godine naplatio ukupno 633.021 eura boravišne takse od turista koji su posjetili taj grad.

To je 34 odsto više nego što je iznosio prihod od boravišne takse u prethodnoj godini.

Po osnovu članskog doprinosa lokalnoj Turističkoj organizaciji, lani je taj Sejkretarijat donio 250 rješenja, što je 71 rješenje više nego prethodne godine. Ukupno zaduženje po tom osnovu je 161.789 eura, što je 71 odsto više nego prošle godine.

Po osnovu članskog doprinosa TO Tivat naplaćeno je 161.789,88 eura odnosno 89 odsto više nego 2021. godine. Iz Sekretarijata za finansije objašnjavaju da je to povećanje očekivano, s obzirom na to da su obveznici članskog doprinosa TOT-u samo ona privredna društva koja ostvare pozitivan finansijski rezultat u prethodnoj godini.

Budući da je 2020. godina bila krizna zbog kovid pandemije, veliki broj turističkih privrednika u Tivtu je te godine poslovao sa gubicima, zbog čega oni nisu plaćali članski doprinos u 2021. Te godine se situacija sa posjetom tuirista značajno popravila pa su turistički privrednici 2021. opet bili u plusu, zbog čega je značajno porastao i iznos koji im je lani obračunat i naplaćen za članski doprinos lokalnoj Turističkoj organizaciji, prenose Vijesti.

Što se turističke takse tiče koja se obračunava svima koji na teritoriji Tivta imaju sekundarne stambene objekte (vikendice), lani je doneseno 4.627 rješenja i to 4.589 rješenja za 2022. godinu i 38 rješenja koja se odnose na prethodne godine. To je ukupno 100 rješenja više nego prethodne godine.

Ukupno finansijsko zaduženje na ime turističke takse sa kamatom iznosilo je 468.821,99 eura, odnosno tri odsto više nego u 2021. godini. Naplaćeno je 430.599 eura po osnovu ove takse, što je tri odsto manje nego prethodne godine.

Razlog tome je što je prethodne godine veliki broj obveznika platio dugove iz 2020. godine (godine u kojoj nisu mogli doći zbog kovid mjera i za koju su očekivali oslobađanje od plaćanja te takse).

Od naplaćenog iznosa, dio u iznosu od 316.929 eura ili 68 odsto se odnosi na zaduženja za 2022. godinu, dok se preostali iznos odnosi na dugove obveznika turističke takse iz ranijih godina.