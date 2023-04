"U Podgorici bismo danas imali stotinu problema da nijesmo usvojili budžet u decembru prošle godine".

Vuković je na pitanje koliko je novih radnika zaposleno u glavnom gradu od oktobra do danas i koliko je to odgovorno prema građanima, saopštio da je to maksimalno odgovorno ako se radi po zakonu i u skladu sa budžetskim mogućnostima, ali da nije vodio evidenciju koliko je ljudi zapošljeno, kako navode Vijesti.