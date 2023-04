Cijene pšenice na novosadskoj Produktnoj berzi pale su ispod 20 centi po kilogramu i na najnižem su nivou u posljednje dvije godine.

Izvor: MONDO

Cijene osnovne žitarice na najvećoj regionalnoj Produktnoj berzi najniže u dvije godine, uvoznici i veletrgovci i dalje drže visoke cijene brašna u Crnoj Gori

To je nastavak pada cijena žitarica koji traje od novembra prošle godine, a sadašnja cijena je za oko 55 odsto niža od one koja je bila u proljeće prošle godine kada je prijetila i nestašica brašna zbog zabrane izvoza iz Srbije, najvećeg regionalnog proizvođača žitarica.

Prema informacijama “Vijesti” iz pekarske industrije, cijena brašna je u protekla četiri mjeseca neznatno pala i nije pratila pad cijena pšenice.

”Uvoznici i veletrgovci još drže visoke cijene brašna, a bez toga ne može doći do pada cijena hljeba i peciva. Najave sa berze govore da će u narednim mjesecima doći do dodatnog pada cijena pšenice, jer se silosi moraju isprazniti za novi rod a nema velikog interesovanja kupaca. Očekujemo da uskoro dođe i do pada cijena brašna na crnogorskom tržištu. Takođe, najavljuje se i pad cijena naftnih derivata, što će smanjiti i troškove transporta”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

U izvještaju o trgovini za prošlu sedmicu na Produktnoj berzi se navodi da su strukturu kupaca činili trgovci i izvoznici, kao i da je tražnja bila usmjerena na pšenicu sa proteinom 11-12 odsto.

”Berzanski ugovori zaključeni su u cjenovnom opsegu od 23,00 do 23,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponder cijena iznosi 23,16 dinara po kilogramu (19,8 centi), što je za 5,48 odsto manje u odnosu na prošlonedjeljnu ponder cijenu”, navedeno je u izvještaju.

Berzanska cijena pšenice počela je da raste u sezoni 2020/2021. zbog rekordne suše i smanjenja roda na najvećim svjetskim žitnim tržištima. Zatim je rast nastavljen i prošle godine nakon izbijanja rata u Ukrajini, koja je jedan od najvećih svjetskih proizvođača žitarica i uljarica, a zatim i uvođenja sankcija Rusiji.

Vekna osnovne vrste pšeničnog hljeba početkom 2021. godine koštala je 50 centi, zatim je došlo do povećanja cijena brašna i drugih troškova, ali je Vlada spriječila rast cijena osnovnog hljeba jer je u julu zamrznula na iznos od 50 centi na štetu pekara, prenose Vijesti.

Zamrzavanje cijena trajalo je do kraja decembra 2021. godine, da bi pekari, zbog četvrtog uzastopnog rasta cijena brašna tokom te godine, nakon novogodišnjih praznika povećali cijenu na 70 centi. Poslije zabrane izvoza iz Srbije i drastičnog rasta cijena goriva, sredinom marta prošle godine uslijedilo je novo poskupljenje na 80 centi, koje se većinom održalo i do sada.

Ukoliko se nastavi očekivani trend pada cijena žitarica i dođe do očekivanog pada cijena brašna kod uvoznika i trgovaca u Crnoj Gori, iz pekarske industrije očekuju da će doći i do pada cijena hljeba i peciva.

Kod Produktne berze nastavljen je i pad cijena kukuruza, kao i vještačkih đubriva.