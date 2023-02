Na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije poručeno da nakon rezultata ostvarenih na sprečavanju nelegalne eksploatacije šljunka na Morači, treba pojačati aktivnosti i u Beranama

Izvor: Facebook/ Dritan Abazović/ Printscreen

Nelegalna eksploatacija šljunka na sjeveru uzima maha, pogotovo u Beranama, upozoreno je na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije.

Poručeno je da nakon rezultata ostvarenih na sprečavanju nelegalne eksploatacije šljunka na Morači da treba pojačati aktivnosti i na rijeci Lim.

Premijer Dritan Abazović kazao je da se sprečavanjem nelegalne eksploatacije šljunka čuva državni interes, kako prenose Vijesti.

"Pričao sam sa Građevinskom inspekcijom sa preduzećem Zaštita prostora Crne Gore - onaj čeka elaborat, nijedan objekat nije upisan u katastar. Svi su izbrisani. Zaštita prostora Crne Gore kaže 'nisam dobio nalog Građevinske inspekcije'. Ne treba nalog prijava krivična protiv mene, idemo na sud... Samo nemojte da komplikujete. Svako državno preduzeće treba da kaže Lim postorojenje to i to mjestu nakon toga samo nemojte da smetate...", rekao je Abazović.

On je kazao da treba dati samo spisak lokacija gdje treba da se ruši.

"Građevinska inspekcija budete li je čekali nikad neće porušiti nijedan objekat... Isto kao što vidim Zaštitu prostora... Ljudi nisu navikli, ne može to da odradi. Glavni grad, pa Glavni grad - treba cijelo primorje da ostane bez vode da bismo se mi nešto tu 'koprcnuli'... Sve je trebalo srušiti sa zemljom i kraj priče...", rekao je Abazović.

Lakušić: Tokom turističke sezone imaćemo nedostak od 100 do 200 litara vode u sekundi

Direktor Regionalnog Vodovoda Zoran Lakušić kazao je da će u ljetnjoj turističkoj sezoni imati nedostak vode od 100 do 200 litara, u julu, avgustu i početkom septembra.

On je na sjednici Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije kazao da je Regionalni vodovod preduzeo odgovarajuće aktivnosti i da su krenuli sa aktivnostima kako najbolji način sanirali problem.

"Krenuli smo u dva pravca, a to je izrada odgvorajućih prepreka ili ustava u koritu rijeka Morače i na taj način smatramo da ćemo povećati 50 litara sekundi. To radimo na osnovu nauke, onako kako je definisala studija. Smatrajući da će ta sanacija korita rijeke Morače trajati desetak godina smatram da treba da bude tih desetak ustava koji bi se radili u narednih nekoliko godina. To nije sada ekspresno da možemo napraviti da će se podići nivo rijeke Morače, a na taj način da će se povećati dotok vode u izvoru Bolje sestre", rekao je Lakušić.

On je kazao i da je druga opcija kupovina mobilnog postrojenja - koje bi bilo kapaciteta 50 litara sekundnih.