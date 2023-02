Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom već ima ponudu da iznajmi dva trajekta i posadu i odmah nakon što Vlada stavi van snage svoj zaključak iz 2019. godine, preuzme u potpunosti upravljanje trajektnom linijom Kamenari-Lepetane do dodjela koncesije

Ovo je kazao zvanično predsjednik odbora direktora Morskog dobra Blažo Rađenović.

Vlada bi trebalo, prema najavi premijera Dritana Abazovića, da na sjednici ove sedmice, ukine zaključak iz 2019. godine kojim je kompaniji “Pomorski saobraćaj” omogućeno da aneksima produžava prije četiri godine istekli ugovor sa Morskim dobrom o zakupu pristaništa u Kamenarima i Lepetanima, koji je bio pravni osnov da ta firma od 2004. obavlja monopolsku djelatnost trajektnog prevoza vozila i putnika na jedinoj trajektnoj liniji u državi, kako prenose Vijesti.

”Što se tiče trajekta i posade za prvi period bismo iznajmili dva trajekta i posadu i tu imamo već ponudu, da bi kasnije u najkraćem mogućem roku (ne dužem od tri-četiri mjeseca) kroz javne nabavke kupili tri veća trajekta koji bi imali veće kapacitete od ovih postojećih. Što se cijena tiče, biće javni poziv i cijeniće se najpovoljnija ponuda. Poznato je da je Morsko dobro domaćinskom i odgovornom politikom preduzeća jako likvidno i spremno da bez problema kupi tri trajekta”, naglasio je Rađenović.

On je poručio da su kao odgovorno javno preduzeće vodili računa i o zaposlenima koji sada rade u “Pomorskom saobraćaju” i da niko neće ostati bez posla.

”Svi zaposleni će imati poziv ako budu željeli da nastave da rade svoj posao i ubuduće. Spremni smo da odmah nakon stavljanja van snage zaključka Vlade iz 2019. preuzmemo u potpunosti upravljanje na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane do dodjele koncesija. Morsko dobro je i prošle godine bilo spremno da vrati državi i građanima ovaj, pa mogu reći slobodno jedan od najunosnijih poslova u našoj državi. Ako Vlada odredi da mi budemo prelazno rješenje do raspisivanja koncesije i izbora prvorangiranog koncesionara mi ćemo taj posao odraditi u interesu građana i države. Statut preduzeća nam daje za pravo obavljanje privredne djelatnosti, a sama privezišta i pristaništa u Lepetanima i Kamenarima su u zoni morskog dobro, odnosno u vlasništvu države. Još jednom da ponovim, u Morskom dobru nastojimo da se ovaj posao dodijeli u skladu sa zakonom, a to znači da na osnovu raspisanih koncesija se prijave svi zainteresovani i onaj ko bude prvorangirani ponuđač neka mu je sretno, uključujući i aktuelnog prevoznika, odnosno firmu “ Pomorski saobraćaj”, ali ne nikako bez koncesija i pod aktuelnim uslovima”, rekao je Rađenović.

U Morskom dobru se nadaju da će Vlada njima povjeriti da upravljaju trajektom do izbora koncesionara jer bi to, kako tvrdi Rađenović, značilo novu vrijednost za preduzeće i da će ako dobiju ovaj posao duplirati ukupne prihode za ovu godinu.

Abazović je u utorak imao sastanak sa predstavncima Morskog dobra i Opština Herceg Novi i Tivat na kome su sagledane mogućnosti i razmotreni modaliteti preuzimanja trajektne linije od strane države i postignuta saglasnost o neophodnosti zaštite javnog interesa u odnosu na privatne monopolističke firme, kako pišu Vijesti.

”Abazović je istakao da Vlada ima intenciju da građanima vrati ono što je njihovo, stane na kraj arčenju državne imovine i preuzme upravljanje trajektnom linijom”, saopšteno je juče iz kabineta premijera.

”Pomorski saobraćaj” je privatizovan bez javnog tendera, kupovinom državnih akcija na berzi 2004. godine. Za tu kompaniju je firma “Prohouse” u kojoj su podgorički biznismeni, braća Dejan i Dušan Ban, sarađivala sa Željkom Mihailovićem, državi platila 1,2 miliona eura, od čega samo 680 hiljada eura u kešu, a ostatak u obveznicama stare devizne štednje koje je prethodno kupila po diskontovanim cijenama.

Oni su narednih 14 godina ostvarivali milionske profite koristeći monopol te firme na trajektnu djelatnost u Boki, a Morskom dobru su na ime zakupa obale u Lepetanima i Kamenarima plaćali mjesečnu naknadu u visini od četiri odsto prihoda ostvarenog prodajom usluga “Pomorskog saobraćaja”. Tako je Morsko dobro godišnje dobijalo između 200 i nepunih 300 hiljada eura.

”Analize i studije opravdanosti su više nego jasne, pa čak i ako hoćete da uzmete kao relevantne finansijske izvještaje koje nam šalje “Pomorski saobraćaj” dovoljno govore koliko je ovo isplativ i unosan posao kratkoročno, a kamoli dugoročno. Prihodi iznad osam miliona godišnje, više od million i po prevezenih vozila i benefiti poput oslobađanja akciza na gorivo je dovoljan pokazatelj da ovaj posao treba da radi državno preduzeće. Da li će to biti Morsko dobro, ‘Barska plovidba’ ili neko treće Vladino preduzeće manje je bitno”, rekao je Rađenović.

On je kazao da je sigurno da će za građane biti mnogo povoljnije, da će opštine Herceg Novi i Tivat imati direktne interese od tog posla.

”I da više nikad nećemo imati situaciju da kola vatrogasne jedinice moraju da plate trajektnu kartu da bi spasli nekom život ili ugasili požar na drugoj strani obale”, poručio je Rađenović.