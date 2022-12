U Ministarstvu rada danas je potpisan Granski kolektivni ugovor za zaposlene u socijalnoj djelatnosti.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ugovor su potpisali ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović i predsjednik Sindikata zaposlenih u toj djelatnosti Goran Simović.

Adrović je tom prilikom kazao da se prvi put povećava zarada zaposlenih u socijalnoj djelatnosti od 2016. godine, čime se želi poslati poruka da država, odnosno Vlada prepoznaje zaposlene u ovoj oblasti, kao jedne od stubova ovog društva i ove države.

“Na ovaj način želimo da odamo priznanje za sve ono što su oni udradili u pethodnom periodu, naročito za vrijeme pandemije koronavirusa, gdje imamo slučajeve da su u ustanovama zasposleni bili više mjeseci u karantinu bez mogućnosti da vide i svoje najbliže, svoje porodice i ovo je jedna kruna, ali nadam se i početak malo veće brige društva i države prema zaposlenima u ovoj djelatnosti”, naveo je Adrović, saopštava CDM.

Ministar je čestitao svim zaposlenima na potpisivanju Granskog kolektivnog ugovora, kojim se poboljšava njihov položaj i poželio svima uspješnu narednu godinu.

Predsjednik Sindikata zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Goran Simović zahvalio se Adroviću i istakao da su, cijeneći svačiju profesiju, zaposleni u socijalnoj djelatnosti Crne Gore dugo vremena nepravedno bili diskriminisani što se tiče prvenstveno njihove uloge i mjesta u društvu, posebno u pogledu zarada.

“Mnogo puta do sada obraćali smo se zahtjevima za uvećanje koeficijenata, ali nijesmo naišli na razumijevanje. Došlo je vrijeme da se donekle ispravi kriva slika o crnogorskoj „socijali“. Veliki doprinos je dao naš ministar Admir Adrović, koji je već na početku svog mandata shvatio sve probleme i nezadovoljstvo zaposlenih i zajedno sa svojim saradnicima krenuo u njihovo rješavanje”, dodao je Simović.

Prema njegovim riječima, sistem zaposlenih u socijalnoj djelatnosti slijedi humane vrijednosti koje država Crna Gora baštini, a osnovni cilj djelatnosti je zaštita pojedinca, porodice, djece u riziku i osoba u stanju socijalne potrebe.

“Potpisivanje Granskog kolektivnog ugovora je samo početak naših aktvnosti, nastojaćemo da se kroz socijalni dijalog poboljša položaj naših zaposlenih do nivoa njihove odgovornosti i doprinosa društvu. Sa stanovišta da su ljudski resursi najvažniji resursi sa kojim se raspolaže, Sindikat i zaposleni u socijanoj djelatnosti Crne Gore će se i dalje kontinuirano zalagati za unapređenje tog resursa skladno, jedinstveno kao do sada, opravdanim zahtjevima, realnim pristupom u rješavanju problema”, dodao je on.

Simović se zahvalio kolegama i poželio srećne predstojeće praznike.

Granskim kolektivnim ugovorom se, kroz socijalni dijalog, postigao dogovor o povećanju zarada zaposlenih za oko 20 odsto.