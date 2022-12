Privredna komora i Crnogorsko udruženje poslodavaca tvrde da je važni dokument potpisan i dogovoren iza zatvorenih vrata na netransparentan način.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Pregovori o dokumentu trajali tri godine, o čemu je javnost od prvog dana bila obaviještena, a potpisivanje dva puta odlagano nakon čega su poslanici morali da usvajaju izmjene zakona kojima je produžavano važenje prethodnog OKU, prenose Vijesti.

Opšti kolektivni ugovor (OKU) potpisan je i dogovoren iza zatvorenih vrata na potpuno netransparentan način bez učešća najvećeg dijela privrede, a pojedine odredbe najvažnijeg radno-pravnog ugovora, koji za poslodavce i zaposlene suštinski predstavlja propis sa zakonskom snagom - mnogo više su nepoznanica, opterećenje i rizik nego afirmacija održivog biznisa.

Ovo je ocjena Privredne komore (PKCG) i Crnogorskog udruženja poslodavaca (CUP) na novi OKU koji su juče potpisali predstavnici socijalnih partnera - Unija slobodnih sindikata (USS), Savez sindikata (SSCG), Unija poslodavaca (UPCG) i Ministarstva rada i socijalnog staranja.

Ovaj akt će važiti tri godine, a treba da stupi na snagu 1. januara. Pregovori o njemu su trajali tri godine o čemu je javnost od prvog dana bila obaviještena, a potpisivanje dva puta odlagano nakon čega su poslanici morali da usvajaju izmjene zakona kojima je produžavano važenje prethodnog OKU.

Socijalni partneri su prihvatili ključni zahtjev poslodavaca da se ukine disciplinski postupak i olakša davanje otkaza radnicima koji naknadno u eventualnim sudskim postupcima moraju da dokažu da su otpušteni nezakonito. To je bio najveći ustupak sindikata na osnovu čega su stekli pravo da traže ustupke od poslodavaca.

Ključne novine novog OKU, koji će stupiti na snagu 1. januara naredne godine, su uvećavanje dnevnica za rad nedjeljom, za dvokratno radno vrijeme i pripravnost na poslu za većinu zaposlenih izuzev nekoliko djelatnosti, kao i drugačiji obračun minimalne zarade gdje se neto iznos od 450 eura koristi kao osnovica na koju se dodaju svi dodaci zarade. Od odredbe da se zarada za rad nedjeljom uvećava za 80 odsto po satu biće izuzeti zaposleni u hotelijerstvu i javnom prevozu, dok je za zaposlene u oblasti medija navedena norma odgođena na rok od šest mjeseci u kojem se nadležne organizacije sindikata i poslodavca obavezuju da pregovaraju granski kolektivni ugovor za medije.

Iz PKCG su, na pitanje “Vijesti” da prokomentarišu novi OKU, odnosno u kojoj mjeri su saglasni i šta im je problematično u tekstu ugovora, te da li će preduzeti neke korake i koje zbog potpisivanja, kazali da su se putem medija informisali da će OKU biti potpisan, iako su iz njihove institucije “ali i iz najvećeg dijela stručne javnosti” ukazivali i apelovali da se tako važan normativni akt ne donosi bez neophodnog usaglašavanja i sagledavanja svih mogućih izazova koje bi mogao donijeti.

”Od prvog dana insistirali smo na inkluzivnom pristupu, uvažavanju ekonomskog trenutka i suštine privrednog života, te razumijevanju položaja i potreba crnogorskih privrednika kao najvećeg poslodavca u zemlji. Nažalost, tekst OKU nijesmo zvanično dobili, i sa njegovim rješenjima upoznavali smo se parcijalno i sa zakašnjenjem. Ono što smo kazali i analizirali i danas je na snazi: pojedine odredbe najvažnijeg radno-pravnog ugovora, koji za poslodavce i zaposlene suštinski predstavlja propis sa zakonskom snagom - mnogo više su nepoznanica, opterećenje i rizik nego afirmacija održivog biznisa”, naveli su iz PKCG.

Na isto pitanje iz CUP-a su “Vijestima” odgovorili da je iz procesa dogovaranja novog OKU isključen najveći dio onih na koje se taj akt odnosi, te da je i onako krhka socijalna kohezija dodatno narušena.

”Ovaj put na štetu onih na čijem radu počiva razvoj - na privredi. A kako se štiti interes poslodavaca pokazuje i podatak iz Hrvatske koja je članica EU, zemlja sa mnogo jačom privredom od naše, gdje je Hrvatska udruga poslodavaca odbila potpisivanje OKU koji predviđa povećanje naknade za rad nedjeljom od 50 odsto”, naveli su iz CUP-a.

Dodali su i da se postavlja suštinsko pitanje poštovanja akta koji je donijet bez dogovora svih zainteresovanih strana.

”Imamo akt koji je donijet bez dogovora i to onda traži prislinu primjenu tih normi, a to ima svoju cijenu. To je i objašnjenje zašto se mnogi akti u našoj praksi ne poštuju - upravo zbog toga što u njihovo donošenje nijesu uključeni akteri na koji se isti odnose”, kazali su iz ove organizacije.

Iz CUP-a su naglasili da će se orijentisati na primjenu svih sredstava predviđenih zakonom da se preispita valjanost ovako donešenog OKU.

”Zbog svega rečenog nije trebalo da se potpiše OKU već da se ostavi Skupštini na produženje od još godinu dana kako bi potom u mirnoj atmosferi, bez žurbe, argumentovano i uz učešće svih zainteresovanih a naročito legalno zastupljenih reprezenata socijalnih partnera u Socijalnom savjetu, razmotrili sve aspekte ovog važnog dokumenta”, zaključili su iz CUP-a.

Uz PKCG i CUP i Asocijacija menadžera (AMM) je od UPCG zatražila da se odloži potpisivanje OKU. U pismu predsjednika AMM Budimira Raičkovića upućenog 6. decembra predsjedniku UPCG Predragu Mitroviću navodi se da se traže dodatne konsultacije ne samo sa članicama UPCG, nego i sa poslovnim organizacijama. Traženo je i da im se dostavi nacrt novog OKU kako bi se UPCG upoznala sa komentarima “koji bi mogli biti od koristi za donošenje kvalitetnog rješenja”.

Osporavaju reprezentativnost UPCG

Iz CUP-a su naveli da će insistirati da Ministarstvo rada i socijalnog staranja pokrene postupak utvrđivanja reprezentativnosti UPCG, tvrdeći da su na to obavezni po zakonu.

”Ministarstvo time što sve ovo vrijeme ne pokreće to pitanje, a upoznato je od samog početka, ne samo da krši Zakon, već i fingira ispunjenje uslova iz Poglavlja 19 i time evropske partnere dovodi u zabludu i šalje lošu poruku”.

Mitrović je kazao juče novinarima nakon potpisivanja OKU, upitan da prokomentariše pomenute optužbe CUP-a, da UPCG potpuno legitimno i ozbiljno radi svoj posao, po svim konvencijama.

”Da li su neke grupe sa raznim interesima željele nešto drugo, to je pitanje za njih, a ne za mene. Onaj ko hoće da sprovodi afere, treba na tu adresu da idete”, rekao je Mitrović i dodao da su uvijek spremni da dokažu reprezentativnost.

Novi OKU mjera kompromisa

Nakon što su članovi Socijalnog savjeta juče potpisali OKU, generalni sekretar SSCG Duško Zarubica je kazao da taj ugovor predstavlja mjeru kompromisa, jer ni sindikati ni poslodavci nisu dobili sve što su tražili, ali da zaposlenima prvi put nije umanjeno nijedno pravo. Generalni sekretar USS Srđa Keković naglasio je da se ugovorom konačno pravi ravnoteža između privatnog i profesionalnog života, dok je ministar rada i socijalnog staranja Admir Adrović ukazao da potpisivanje OKU doprinosi ispunjavanju završnih mjerila pregovaračkog Poglavlja 19.

Mitrović (PKCG) je naveo da su sva tri socijalna partnera pokazala veliki nivo društvene odgovornosti, te da su vodili društvenu brigu da mladi ne napuštaju Crnu Goru.