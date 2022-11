Ministar finansija Aleksandar Damjanović komentarisao je na današnjoj pres konferenciji izjavu bivšeg ministra Spajića o budžetu za 2023. godinu.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

"Neko ko tajno emituje 750 miliona eura obveznica. Neko ko dobija duplo negativno mišljenje DRI a onda kaže da je DRI politizovana institucija, ali onda kad DRI ništa nije rekla o tajnim obveznicama onda je to bila sjajna institucija.. neko ko je htio da ugrozi javno zdravlje i javnu zaštitu, ima najmanje prava da se oglasi", kazao je Damjanović, a prenijela Antena M.

Spajić je, dodaje damjanović, tražio od parlamenta prošle godine budžetom za tekuću 1,4 milijarde eura zaduženja, a sad, kako sitiče, kaže da za 2023. koja je možda najteža godina za Evropu i Crnu Goru, ne treba nimalo zaduženja.

"Neko ko u kampanji obećava građanima, a zbog čega je ostvario rezultate, obećava građanima plate od 1.000 eura, a danas je rekao da je njegov program skup reformi koji ne povećavaju budžetske rashode – pa kako je to moguće? Neko ko je rekao da se iz takozvanog hedžinga može odmah povući 100 miliona eura, a zna da je to nemoguće, koje su posljedice i što mu je rečeno u MMF vezano za taj aranžman.. Neko ko je ugrozio penzionere, opštine na sjeveru, male privrednike, podstakao sivu ekonomiju i faktički zakonom natjerao dio malih privrednika da ponovo ulaze u sivu zonu.. Neko ko je formirao legendarno preduzeće „Montenegro Works“, koje je potrošilo pola miliona eura za čitanje tuđih revizorskih izvještaja... To je politka nekog ko najmanje ima prava da priča o budžetu i treba samo da ćuti", zaključio je Damjanović.