Majkl Beri upozorava da nas čeka "majka svih finansijskih kriza" i da će berze doživjeti potpunu propast, kao i tržište kriptovaluta.

Majkl Beri, legendarni ulagač sa Vol Strita i osnivač fonda Scion Capital koji je vodio do velike krize 2008., smatra da nas čeka "majka svih finansijskih kriza". Beri, koji je prvi predvidio veliku krizu na američkom tržištu nekretnina 2008. i koja je na kraju potopila svijet, smatra da su se ulagači na berzama previše zaigrali, što u kombinaciji s inflacijom ne vodi ni u šta dobro.

Beri sada ima još mračnije predviđanje za kraj ove godine. Ali, nije usamljen. Većina američkih poslovnih i ekonomskih gurua, od Vorena Bafeta, preko ekonomiste Džeremija Grantama i investitora Čarlija Mangera, do izvršnog direktora JP Morgana Džejmija Dimona, tvrde da su pred nama "teška vremena". Njihov stav je da ekonomija Sjedinjenih država proipada zbog inflacije koja neprestano raste, potencijalne recesije, kolapsa tržišta nekretnina, beskrajnog rata u Istočnoj Evropi, prekida lanca snadbjevanja i drugih loših aspekata koji se dešavaju oko nas u ovom trenutku. Kao što je to bilo 2008. godine, njihovo mišljenje je da će se sve što se dešava u SAD i te kako odraziti negativno na cijeli svijet, te da će posledice za mnoge zemlje biti fatalne.

Ako stavimo fokus na Berijeve predikcije, koje su do sada bile 95 odsto precizne, jasno je da nam se crno piše, tvrdi se na yutjub kanalu Millionaires Investment Secrets. On je još 12. avgusta ove godine upozorio investitore da je rast "medveđeg tržista" skoro završen i da polako idemo ka dnu, a upravo od tog datuma je tržište palo za 17 odsto. Bari sada tvrdi da nam, u ekonomskom smislu, stiže sudnji dan. Dok svijet polako ulazi u tunel recesije, Beri ima nekoliko korisnih savjeta koji će nam pomoći da preživimo krah tržišta 2022. godine.

Tržište na ivici provalije

Beri smatra da američko tržište stoji na ivici provalije. On kaže da su sada vremena turbulentija nego ranije, misleći na više nagađanja nego 1920-ih, više precjenjenosti nego 1990-ih i više ekonomskih i geopolitičkih sukoba nego 1970-ih. On je predvidio da će akcije doživjeti "majku svih kolapsa" prije više od godinu dana i stoga je objavio svoje poslednje upozorenje sa grafikonom koji prikazuje nagli pad S&P 500 od kada je dostigao istorijski maksimum u januaru. I vjeruje da će još više padati.

"Imamo više spekulacija nego u dvadesetim godinama 20. vijeka, koje su dovele do Velike depresije 1929. Imamo više valuacije nego u devedesetim godinama, koje su dovele do dot.com krize početkom 2000-ih", napisao je Beri na Tviteru, konstatujući da su plate radnika u ovoj godini stagnirale, što je uz visoke stope inflacije osiromašilo većinu ljudi.

Majka svih kolapsa

"Realne plate, prilagodimo li ih za inflaciju, u ovoj godini u SAD-u su pale za 2,2 odsto. Čini mi se da je ovo jedina zaista bitna vijest u maničnoj godini. Inflacija je ništa drugo nego masovni porez, ne zaboravite to", napisao je Beri, koji je još u junu poručio da su one predznak "majke svih kolapsa".

"Kada kripto padne s bilionskih vrijednosti, a razne meme dionice s desetina milijardi vrijednosti, gubici u Main Streetu (ulica u kojoj je smiješteno američko ministarstvo privrede, tj. realni sektor,) mjeriće se u veličinama BDP-a pojedinih zemalja."

Ulaže u zatvore i ludnice

Beri vjeruje da se inflacija neće zaustaviti i da će tržište dionica nastaviti da propada, odnosno da je čak osuđeno na propast. Posebno će pakleno biti u poslednja tri mjeseca ove godine - dakle, po njemu, pakao je već počeo. Zato je on prodao apsolutno sve svoje dionice i uložio u The Geo Group, kompaniju koja investira u privatne zatvore i psihijatrijske klinike. Po njemu, inflacija i prateća recesija će dovesti do velike nezaposletnosti, te povećanja stope kriminala koja prati veliku stopu nezaposlenosti. Posledica toga, po njemu, biće sve više robijaša, ali i ljudi kojima je potrebna stručna psihijatrijska pomoć. Beri, sudeći po njegovom ulaganju, planira da opštu krizu iskoristi za dodatnu zaradu.

Takođe, Beri često na svom Tviter nalogu dijeli i savjete gdje i kako investirati u ova krizna vremena, pa je tako posavjetovao američke investitore da potraže nova tržišta i da svoj novac počnu da ulažu izvan Sjedinjenih država. Jedan od njegovih predloga je - Japan. Beri tvrdi da će tri stvari biti od ključnog značaja u narednog periodu: precjenjeno tržište, inflacija i kamatne stope.