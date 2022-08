Nedavno su se oglasili i Reno i Folksvagen ističući “problem” cijene agregata i kataličkih sistema. U prevodu na razmuljiviji jezik to znači da će automobili poskupiti.

Izvor: Rina

Koliko? E to je tek za nerviranje - najvaljuju da će poskupljenje biti od 1.000 pa sve do 5.000 eura do 2025. godine.

Ove dvije kompanije su naglasile da će ih prelazak na Euro 7 normu mnogo koštati. Iz Renoa kažu da će to biti blizu milijardu eura, što bi u prevodu značilo da će to izazvati poskupljenje automobila koje će po jednom automobilu iznositi od 1.000 do 2.000 eura. Iz grupe VW naveli su da će kod njih norma Euro 7 izazvati poskupljenje od 3.000 do 5.000 eura.

Prema riječima šefa Folksvagena, Tomasa Šafera, motori sa unutrašnjim sagorjevanjem će uskoro postati znatno skuplji zbog Euro 7 standarda za emisiju izduvnih gasova. Ovaj potez mogao bi znatno da učini e-automobile privlačnijim.

Kako on navodi, skupa kontrola emisija je jedna od glavnih posledica složenijeg čišćenja izduvnih gasova koje zahtjeva Euro 7. U poređenju sa sadašnjim vozilima, ovi dodatni troškovi bi trebalo da rezultiraju dizanjem cijene između 3.000 i 5.000 eura, što najviše utiče na trenutno jeftina vozila. Shodno tome, više ne bi bilo moguće da se ponude vozila sa unutrašnjim sagorjevanjem u rasponu od oko 10.000 eura.

Šta je rješenje? Npr elektro-mobilnost, tj. e-automobili od kojih je u njihovoj ponudi najjeftiniji 15.000 eura , navode iz VW. Isti stav ima i generalni direktor Reno-a, Luka de Meo, koji je istakao da je prema njihovoj računici automobili u njihovoj ponudi ne mogu da ne budu skuplji za minimum 1.000 eura.

“Sada znamo da će vozila koštati 1.000 eura više da se naprave, a mi kao kompanija na taj način snosimo milijardu eura troškova. Ultimativno, moraćemo da dodamo ova poskupljenja na cijene koje nudimo našim kupcima”, objasnio je de Meo.

Za šefa Renoa, troškovi implementacije ovog standarda nisu proporcionalni posebno, kako on ističe, zato što su pozitivni efekti standarda Euro 7 mogu upravljati. Ako bi se trenutni standard Euro 6 zadržao do 2030. godine, emisija iz voznog parka Renoa bi pale za 63 odsto po vozilu. U poređenju sa tim, planiranim uvođenjem eura 7 to bi bilo 66,7 odsto.