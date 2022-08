ZBOG JEDNOG DODATKA ZA AUTO TROŠI SE DUPLO VIŠE GORIVA: Ljudi ga koriste kada idu na odmor - obratite pažnju!

Kola troše više goriva zbog krovnog kofera za automobile.

Izvor: YouTube/bloger bobo/Printscreen/Mondo/Uroš Arsić

Krovni koferi i nosači koji se obično koriste za dodatni prtljag prilikom putovanja, a zbog povećanog otpora vazduha povećavaju potrošnju goriva, pa je najbolje skinuti ih sa krova ukoliko se ne koriste. U prosjeku, krovni kofer je težak između 15 i 20 kilograma, a potrošnju goriva koju uzrokuje ide do dva litra.

Automobili su dizajnirani na takav način da budu aerodinamično najefikasniji ako na njih ništa ne dodajete. Ako ipak morate da ih imate na svom vozilu, nakon korišćenja obavezno uklonite krovne nosače i kofere, ukoliko niste jedan od onih koji nemaju problem sa plaćanjem većeg računa za gorivo.

Jedno istraživanje pokazalo je da automobil sa krovnim koferom ima za 50 odsto veću potrošnju, ali to je ipak ekstreman slučaj. Realnost je da je potrošnja veća za 10 do 25 procenata, a to je prije svega što povećanje prednje površine djeluje negativno na aerodinamiku. Čak i prazan krovni kofer može povećati račun za gorivo do 15 odsto.

Dodatna težina i otpor vazduha krovnog kofera, bicikli ili prtljaga koji je pričvršćen za krov dodatno pogoršavaju situaciju. Drugo istraživanje bavilo se krovnim nosačima za bicikle, a sa njima automobil troši oko 10 posto više goriva nego bez njih. Kada se na istim nalaze bicikli, potrošnja je veća za čak 25 odsto.