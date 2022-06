Radnici nikšićke Željezare razgovarali su danas s biznismenom Miodragom Dakom Davidovićem i on im je saopštio da je raspoložen da već za koji dan preuzme fabriku

Izvor: mondo.me

“U četvrtak Davidović počinje pregovore s našim poslodavcem iz Turske, a rekao nam je da već za desetak dana, nakon preuzimanja fabrike, može početi proizvodnju u Željezari. Kazao nam je i da će se danas sastati s ministrom finansija Damjanovićem, da će sjutra razgovarati s ministrom ekonomskog razvoja i turizma Đurovićem. Na pitanje šta će biti s radnicima, uzvratio nam je podatkom da se podrazumijeva da svi ostanu da rade”, kazao je radnik Ivan Vujović, naglašavajući da nikad željezarci nijesu bili jedinstveniji, prenosi Pobjeda.

Prema njegovim riječima, Davidović je potvrdio da mu je cijena koju su Turci saopštili prihvatljiva i da se sav posao može odmah završiti.

“Nama je najbitnije da se odmah počne raditi. Ja sam jedan od radnika koji je radio i kod Davidovića i to je neuporedivo s vremenom otkad gazduju Turci. Niko ne zna šta smo mi preživljavali posljednje deceniju. Ovo je dokaz da ima zainteresovanih investitora. Vjerovatno je sad cijena po kojoj nude Turci željezaru veća od one po kojoj su je oni platili, ali… To nas ne interesuje. Gotovo svi pogoni su od njihovog dolaska uništeni. Ostala je samo Čeličana i Kovačnica, a to najbolje potvrđuje koliko su ozbiljni bili, zato očekujemo i od državnih organa da se angažuju, da urgiraju, što prije da se sva ova priča privede kraju”, poručio je Ivan Vujović.

I njegov kolega Ljubiša Đikanović smatra da je vrijeme da dođe novi investitor.

“Svojevremno su govorili da je državni interes da Turci preuzmu fabriku, pa zbog toga nijesu ni dozvolili sada zainteresovanom investitoru da je svojevremeno kupi. On je sad zadovoljan cijenom po kojoj mu nude željezaru i to je nama bitno. Vrše pritisak poslodavci iz Turske na radnike i ne znam može li država imati veći prioritet u ovom momentu, nego da rješava gorući problem nekadašnjeg giganta”, kazao je Đikanović prenosi Pobjeda.