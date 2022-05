Ministar finansija Aleksandar Damjanović izjavio je danas u Skupštini, komentarišući tvrdnje prethodnog ministra finansija Milojka Spajića, da se on ruga crnogorskoj javnosti.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Podsjećamo, Spajić je prije tri dana kazao da Crnoj Gori ne treba novo zaduženje i rebalans budžeta.

Damjanović je naglasio da je Spajić takve tvrdnje iznio 27. maja ove godine, a da je u decembru prošle, kada je Skupština trebala da usvoji budžet za ovu godinu, podnio i Predlog odluke o zaduženju kojom je tražio 500 miliona eura, "uz 900 miliona eura za prepakovanju duga"

"Koja je razlika onda razlika u stavovima osim što je to tada govorio aktuelni ministar, a 27. maja je to rekao bivši ministar. To se zove ruganje crnogorskoj javnosti i podilaženjem onom malobrojnom dijelu nedobronamjerne javnosti koja luta po marginama društva",istakao je Damjanović.

Napomenuo je da se u međuvremenu desio rat u Ukrajini, energetska kriza, inflacija...

"Nećemo ostvariti 54 miliona eura od zakona koji nisu predloženi Skupštini od prethodne administracije", naveo je Damjanović u Skupštini..

Tamo se održava sjednica sa temom „Stanje u javnim finansijama Crne Gore" o kojoj će se postavljati pitanja Damjanoviću.

Njega je poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Rakočević upitao da prokomentariše navedene tvrdnje Spajića, kao i to da li je zemlji stvarno potreban rebalans budžeta i zaduženje.

O STATUSU PENZIONERA

Vlada će pokušati da uradi sve kako bi se nakon eventualnog rebalansa budžeta u julu stvorili uslovi da se obezbijede mjere podrške penzionerima, koje bi im makar sačuvale postojeći standard, saopštio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je podsjetio da je izmjenama i dopunama Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) predviđeno usklađivanje penzija 1. septembra, uz ono koje je bilo 1. maja.

„Osim toga, neće biti drugih povećanja. Pokušaćemo i učinićemo sve da vidimo da nakon rebalansa u julu stvorimo prostor da idemo prema penzionerima sa određenim mjerama koje bi im makar sačuvale postojeći standard“, rekao je Damjanović u Skupštini, odgovarajući na poslaničko pitanje poslanika Demokratske partije socijalista (DPS), Nikole Rakočevića.