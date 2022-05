Cijene brašna, ulja i soli u maloprodajnim trgovačkim objektima u centru Podgorice su, bez obzira na nedvno smanjenje poreza na dodatu vrijednost (PDV) za njih, ostale nepromijenjene ili su neznatno smanjene, dok su pojedine čak i uvećane, piše Pobjeda.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Cijena brašna Zlatni puder u odnosu na prije mjesec u Idei je ostala na istom nivou i košta 1,29 eura, u Aromi je porasla deset centi na 1,59 eura, dok je u Voliju snižena devet centi na 1,26 eura. Brašno tip 400 Nikšićkog mlina i dalje u Aromi košta 75 centi, dok je u Idei sa 89 centi sniženo na 75 centi.

Hrvatsko brašno Farina i dalje se može naći samo u Idei po istoj cijeni od 75 centi, kao i crnogorsko brašno Montemlin Šajo. Srbijansko brašno Fidelinka, koje je prije mjesec bilo 99 centi u Aromi, sada košta 1,15 eura , dok je Senćansko u Idei sniženo sa 95 na 75 centi.

Hrvatska Tena tip 550 u Aromi je snižena šest centi na 99 centi, a u Voliju jedan cent na 74 centa.

Brašno Danubius tip 400 u Voliju je skuplji četiri centa i košta 79 centi, dok je tip 500 ostao na istom nivou kao i prije mjesec, od 69 centi.

Ni cijena ulja nije značajno umanjena, pa Dijamant u Aromi košta 1,99 eura , u Voliju 2,1 eura , dok je u Idei na akciji snižen sa 2,09 eura na 1,82 eura . Sani ulje u Aromi košta 1,79 eura , a u Voliju 1,89 eura

Iskon iz Šida isto košta u Aromi i Idei, 1,89 eura , s tim što je u Idei to akcijska cijena snižena sa čak 3,15 eura .

Vital i Tenu ima smo Voli i to po cijeni od 1,99 eura , odnosno 1,89 eura . Cijena Tuzlanske sitne soli se kreće od 45 centi u Idei, preko 49 u Voliju, dok je najskuplje u Aromi, 69 centi. So solane Pag u Aromi košta 65 centi, dok su različite cijene i proizvođača Royal i Hrana i vino, koje su u Voliju 47 centi, odnosno 43 centa, a u Idei 55 centi, odnosno 59 centi. Najjeftinija je so Dobro, koja je u Voliju 39 centi.

Nedavno su Pobjedi iz kompanije Merkator-CG, u okviru koje posluju Idea marketi, saopštili da su nakon izmjena Zakona o PDV-u umanjili cijene brašna, ulja i soli. Da su cijene ovih namirnica smanjili, Pobjedi su kazali i iz Domaće trgovine i France.

Usvajanjem izmjena zakona omogućeno je smanjenje cijena i to ulja oko 15 centi, soli sedam, a brašna šest centi, ali trgovce zakon na to ne obavezuje. Osim ovog, Skupština je usvojila i izmjene Zakona o akcizama, pa je Vladi dozvoljeno da smanji akcize na gorivo do 50 odsto u roku od tri mjeseca.