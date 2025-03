Slavni Medžik Džonson tvrdi da u NBA ligi postoji košarkaš koji je više od Jokića zaslužio MVP nagradu ove godine.

Legendarni Irvin "Medžik" Džonson (65), vođa Šoutajm Lejkersa iz osamdesetih i jedan od najvećih u istoriji košarke, smatra da je Nikola Jokić najbolji košarkaš na svijetu. Ali isto tako misli i da on nije MVP, već da je to Šej Gildžus-Aleksander, plejmejker Oklahome.

"On je najbolji igrač u košarci. Čita situacije u odbrani. Njegova košarkaška inteligencija je nevjerovatna. I pobjeđuje te jer igra van ritma. Kao što je Kris Malin nama radio. On je koristio svoje poteze u ritmu 'jedan, dva, tri, šut'. I uvijek je pravio dodatni potez, kao i Jokić. Kada pomisliš da bi trebalo da šutne, on napravi još nešto dodatno", kazao je on u podkastu svog saigrača iz Lejkersa Bajrona Skota.

"Pomisliš u tim situacijama - zar ti ne bi trebalo sada da šutiraš?", nasmijao se Medžik u svom stilu.

Petostruki NBA šampion smatra da Jokić savršeno koristi svoje tijelo kao i svoju inteligenciju, da konstantno stvara prednost u odnosu na rivale. Ipak, smatra da zbog jednog razloga ne može da stane u ravan sa po njemu najboljim centrom ikad, Karimom Abdul Džabarom.

"Jokić u jednom ne može da prati Karima"

"On tako dobro koristi svoje tijelo. Ne može da skače visoko, ali može da te 'bampuje' i da šutira. On nije još jedan od najboljih ikad, ali je blizu. Jedino što ne može da radi je ono što je radio Karim (Abdul-Džabar), a to je da ne može da kao on dominira na obije strane terena. Nije tako izraziti bloker, ali je najbolji igrač u ligi", kazao je Medžik.

Hvalio je Džonson i Janisa Adetokumba kao jednog od najboljih na svijetu, ali nema dilemu oko toga da je u ovom trenutku ipak Šej Gildžus-Aleksander zaslužio da bude MVP, bez obzira na to što Jokić ima bolju individualnu sezonu od njega.

"Nevjerovatan je i Janis. Imamo još mnogo mladih talenata, ali Šej je MVP. I njegov tim ima najbolji učinak lige. Kada je tvoj tim najuspješniji i kada igraš kao Šej, onda moraš da dobiješ MVP nagradu".

I Bajron Skot (63) je saglasan da je Jokić nevjerovatan i da je promijenio ulogu centra u današnjoj košarci.

"Vidjeli smo mnogo velikih igrača i diskutovali smo o tome gdje možemo da ga stavimo među najveće. U ovom trenutku ne može među najveće, ali on je promijenio poziciju centra, jer može da šutira trojke, da igra na niskom posetu, da igra daleko od koša, može da organizuje napad...", dodao je on.