To Montenegro završio je prošlu godinu sa gubitkom od 5,4 miliona eura, saznaje Pobjeda od izvora iz državne avio-kompanije.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Završni račun To Montenegra biće do 31. marta dostavljen Upravi prihoda i carina i Ministarstvu kapitalnih investicija, nakon čega će biti poznato koji troškovi su prouzrokovali ovoliki minus nove avio-kompanije, navodi Pobjeda.

U odnosu na rezultat iz trećeg kvartala prošle godine, kada su bili u minusu 2,6 miliona eura, gubitak To Montenegra se za posljednja tri mjeseca prošle godine duplirao.

Loš finansijski rezultat dobija na značaju kada se ima u vidu da je ostvaren za svega šest mjeseci poslovanja, ali i da im je država dala osnivački kapital od 30 miliona eura, ističe Pobjeda.

Najam aviona

To Montenegro je komercijalne letove, koje obavlja pod imenom brenda Air Montenegro, počeo 10. juna prošle godine. Od tada su njihovi avioni letjeli za Beograd, Banjaluku, Istanbul, Ljubljanu i Frankfurt, a osim malog broja letova lošem rezultatu je doprinijela i slaba popunjenost aviona.

Loše menadžerske odluke dovele su do toga da se karte za prvi let nađu u prodaji tek desetak dana ranije. Novi avio-prevoznik u prethodnoj godini nije uspio da pridobije povjerenje putnika koje je ranije prevozio Montenegro erlajnz ni niskim tarifama, poput povratne karte za Banjaluku od 99 eura, iako mu se one nijesu isplatile. Nijesu sklopili nijedan code-share ugovor koji bi im povećao prihode jer još nemaju članstvo u IATA.

To Montenegro u floti ima dva ,,embraera“ koja je ranije koristio MA, a kupila mu ih je Vlada za 21 milion eura. Jedan od dva ,,embraera“, registarskih oznaka 40-AOB, kupljen je bez motora i nije bio spreman za sezonu, pa je To Montenegro uzeo u wet lease (zajedno sa posadom) avion Džerman ervejza. Oni nijesu saopštili koliko ih je to koštalo, a Pobjeda nezvanično saznaje da je to bilo 44.000 eura sedmično, plus smještaj i transfer za posadu. Taj avion donio im je dodatni trošak ispadanjem iz saobraćaja, pa je To Montenegro morao u dva navrata da iznajmi avio Er Srbije kako bi prevezao putnike, navodi Pobjeda.

Kompanija je iznajmljivala i ,,foker“ hrvatskog Er trejda, koji je mijenjao 40-AOB posljednja dva mjeseca prošle godine, dok mu se popravljao motor, a kasnije i dok je bio na servisu u Portugalu. I troškovi servisa bili su veliki, pa su prema našim informacijama samo za jedan check plaćali minimum 300.000 eura. U Portugalu je rađen redovni šestogodišnji servis za oba aviona, dok je 40-AOA tamo i ofarban.

To Montenegro oformio je svoju službu za linijsko održavanje, ali su veće kvarove uglavnom rješavali u inostranstvu. U početku su plaćali i strane tehničare za održavanje aviona. Morali su plaćati i najam hangara 1.000 eura dnevno, dok sa stečajnom upravom bivše nacionalne kompanije nijesu mogle dogovoriti saradnju.

Plate i prostor

Znatne troškove imali su i po osnovu zarada zaposlenih. Prema sistematizaciji, kompanija bi trebalo da ima 136 zaposlenih, a na kraju septembra prošle godine imala je 122 i njihove ukupne zarade koštale su 1,18 miliona eura. Prosječna zarada u To Montenegru je 1.292 eura, a viša je samo u EPCG Beograd.

I odlazeći direktor To Montenegra Predrag Todorović imao je jedan od najunosnijih ugovora u državnim preduzećima, pa je mjesečno primao 4.400 eura i 1.000 za najam stana. Njegova neto zarada i stanarina kompaniju su u prošloj godini koštale 59.400 eura, a Todorović očekuje i dodatnih 60.000 eura bonusa.

Prema nezvaničnim informacijama, To Montenegro je za iznajmljivanje dva sprata u podgoričkoj Kapital plazi mjesečno plaćao 14.000 eura, što je 168.000 godišnje. Kompanija je konsultantima za devet mjeseci prošle godine platila 216.363 eura. Konsultantski ugovor imali su i sa Lufthanzom, koja je trebalo da im pomogne u razvoju strategije poslovanja, ali ona još nije završena. Troškovi angažovanja Lufthanze nijesu poznati, zaključuje Pobjeda.