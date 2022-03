Svinjsko i pileće meso na tržištu EU u posljednjih sedam dana poskupilo je za po 60 odsto, s tim da se može očekivati nestašica pilećeg mesa zbog pojave ptičjeg gripa, kazao je na sjednici odbora za poljoprivredu Privredne komore njegov član Branko Pejović.

Izvor: Youtube Printscreen/ KALE DZEDAJ IMAM SILU

Razlozi za ovoliki rast cijena su poskupljenja žitarica, stočne hrane i energenata, kao i sami problemi sa proizvodnjom.

Pejović je kazao da će se ove cijene preliti i na Crnu Goru. Upozorio je i na moguće nestašice pilećeg mesa tokom ljetnje sezone i zatražio dodatnu pomoć od države i smanjenje trgovačkih marži.

"Sada na naručimo pileće meso možemo ga dobiti tek 1. juna i to po značajno većim cijenama. Potrebe za pilećim mesom u toku ljetnje sezone iznose oko 22 hiljade tona. Domaći proizvođači ne mogu to nadoknaditi ni količinom ni asortimanom. I njihovi troškovi su porasli, cijena hrane za živinu dodatno je povećana za oko 30 odsto", kazao je Pejović.



Predstavnik industrijskih pekara Damir Papić, kazao je da minimalna proizvođačka cijena osnove vrste hljeba s novim cijenama brašna i drugim troškovima proizvodnje ne može biti niža od 64 centa.



Nije, međutim, kazao kolika bi mogla biti nova maloprodajna cijena hljeba kod trgovaca, ali s obzirom na to da sadašnje marže trgovaca i troškovi povećavaju maloprodajnu cijenu za oko 25 odsto, to znači da bi nova cijena mogla da bude oko 80 centi.