Predsjednica Crnogogorske panevrospke unije i profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, učestvujući u emisiji “Inflacija i privredni rast na Zapadnom Balkanu”, na Al Jazeera Balkans je ocijenila da će nedostajati novca crnogorskom Fondu zdravstva.

Izvor: Vlada Crne Gore

Uz to, nije nemoguće da dođe do povećanja PDV-a.

“Crna Gora je dobro osjetila ekonomsku krizu izazvanu zdravstvenom krizom. Evropa sad je jako optimističan pristup promjene fiskalnog okvira, gdje se, kako njegovo tvorci kažu, prepakivanjem fiskalnog okvira dolazi do toga da sve što uštedite između neto i bruto plate mora da ide u neto pa smo došli do minimalne zarade od 450 eura. Međutim ako ukinete doprinose za zdravstveno osuguranje treba se onda zapitati zašto to niko nije uradio nego smo se mi našli da budemo najpametniji usred kovid krize. Mislim da to nije dobro”, istakla je ona.

Prema nejnim riječima jako je opterećen Fond zdravstva koji treba da izdrži rast plata u zdravstvu i sve druge troškove.

“Tu potencijalno kolege iz Ministarstva finansija misle da će se tih 400 miliona eura za Fond zdravstva puniti iz drugih poreza. Ali, postoji rizik da to na strani punjenja budžeta ne bude baš tako. Mislim da ćemo imati problem sa finansiranjem Fonda zdravstva. Plate se ne smiju sada vraćati jer su sve političke stranke stale iza toga. Građani su povećanje plata primili s radošću ali je inflacija već blizu pet osto tako da se to povećanje već dosta istopilo. U narednih šest mjeseci treba očekivati probleme sa punjenjem budžeta. Vlada je pala. Ali, bilo koja da je vlada Evropa sad mora da se nastavi”, naglašava ona.

Đurović upozorava da će rješenje nedovoljnih prihoda biti veliki izazov.

“Dva su potencijalna rješenja. Jedno je rast PDV sa 21 na nekih 25 odsto, to je ono skupo, elegantno, svakome po malo. Drugo i teže rješenje je da uđemo u srednjoročni zagrljaj sa MMF-om, i da počne da pada ta nažalost naduvana rashodna strana. Kako god, nadati se izlasku iz zdravstvene pa onda i ekonomske krize, pa da bog podrži turizam”, kazala je ona.