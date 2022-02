Milatović je kazao da se boji da će neko da sruši sve što je do sada urađeno, kada je u pitanju istorijsko povećanje plata građanima.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović poručio je da je program "Evropa sad" održiv, ali ako padne Vlada, boji se da li će on ostati snazi.

"Program Evropa sad je apsolutno održiv, on je tako i kreiran. Međutim, ako dođe do pada ove Vlade, ako program Evropa sad budu implementirali ljudi koji su bili protiv tog programa, ja se bojim da li će on ostati na snazi", rekao je Milatović novinarima nakon sjednice Zakonodavnog odbora koji je razmatrao Vladin predlog za skraćenje mandata Skupštini.

Milatović je kazao da se boji da će neko da sruši sve što je do sada urađeno, kada je u pitanju istorijsko povećanje plata građanima.

"Mislim da je izjava g. Đukanovića, koji je jedan od kreatora kompletne političke neizvjesnosti trenutno u Crnoj Gori, zajedno sa njegovim novim strateškim partnerima - GP URA, dao jednu izjavu na tom fonu", rekao je Milatović.

Đukanović je u intervjuu agenciji Mina rekao da je insistiranje na implementaciji programa Evropa sad, kroz usvajanje budžeta i seta pratećih poreskih i zakona iz oblasti socijalne politike, veoma otežalo poziciju svake buduće vlade.

"Plašim se da se time, na neki način stavio okov oko nogu budućoj vladi, jer će biti veoma delikatno i politički i socijalno, a posebno ekonomski i finansijski, baviti se onim što je projektovala aktuelna Vlada, možda baš i namjerno, znajući da neće nositi odgovornost za implementaciju tog programa”, rekao je Đukanović.

Milatović je rekao da je Vlada predložila skraćenje mandata Skupštini u skladu sa članom 84 Ustava.

"Vlada smatra da je u kontekstu trenutne političke situacije to najbolje rješenje. Da se mandat vraća građanima i građani treba da odluči kako dalje da ide Crna Gora", naveo je Milatović.