Koordinaciono tijelo za praćenje programa "Evropa sad" održalo je danas prvi sastanak u 8 sati.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Vlada Crne Gore je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o formiranju Koordinacionog tijela za praćenje programa „Evropa sad”. Predsjednik Koordinacionog tijela je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, dok je zamjenik predsjednika Dejan Abazović.

Zadaci Koordinacionog tijela su praćenje i koordinacija aktivnosti u okviru implementacije programa „Evropa sad”, kao i praćenje, u saradnji sa nadležnim organima i institucijama, otklanjanja prijavljenih nepravilnosti prilikom implementacije programa.

Koordinaciono tijelo će se sastajati po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Nakon toga se na konferenciji za medije prvo obratio ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, ističući da selektivnosti neće biti i da će svi biti kontrolisani prilikom sprovođenja programa "Evropa sad" i napominjući da će biti pojačan rad Uprave za inspekcijske poslove i naveo dvokratno radno vrijeme. Milatović je kazao da je Evropa sad normiran program da bude win win i za radnike i za poslodavce.

"Svako umanjenje poreza i doprinosa što se tiče radnika moraju da se reflektuju u povećanju neto zarade radnika, što će se provjeravati od strane Inspekcije za rad i da će se nepoštovanje navedenog drakonski kažnjavati" dodao je Milatović.

"080 555 555 je broj koji će biti otvoren za sve one koji budu htjeli da prijave anonimno zloupotrebe ovoga programa", rekao je Milatović i dodao: "Dogovorili smo se da ćemo iskoristiti sajt Vlade da odgovorimo na pitanja koja su se često pojavljivala u prethodnom periodu, gdje ćemo dodatno da otklonimo nedoumice i za radnike i poslodave, i to će naredne sedmice biti na sajtu." Istakao je da će naredna sjednica Koordinacionog tijela biti za 10 dana.

“Trenutno su radno aktivna 32 inspektora rada”, istakla je pomoćnica direktora Uprave za inspekcijske poslove Ana Vujošević.

Navodi da imaju 30-ak prijava, odnosno pitanja šta se dešava ako zaposleni dođe u situaciju da mu poslodavac ponudi da pristane na povraćaj sredstava u određenom iznosu na ruke.

“U tom slučaju mi ćemo organizovati sastanak sa predstavnicima Uprave policije, odjeljenja za privredni kriminalitet, da nakon što inspektor, ukoliko bude takvih prijava i slučajeva, nakon inspekcijskog pregleda preduzme sve mjere i radnje iz nadležnosti Inspekcije rada, a ukoliko ima elementata krivičnog djela spisak predmeta proslijedi Upravi policije na dalja postupanja”, objasnila je Vujošević.

“Za pravno lice od 2.000 do 20.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu od 200 do 2.000 eura, a za preduzetnike od 500 do 6.000 eura”, ističe Vujošević.

"Onaj ko se upoznao sa sadržinom programom "Evropa sad" ako sebi želi dobro definitvno nema razloga da ne postupi u skladu sa onim što mu je ponuđeno programom 42. Vlade", dodala je i Milena Petričević koja je na čelu Uprave prihoda i carina.

Nakon postavljenog pitanja o aktuelnim nagovještajima o poštovanju sprovođenja program Milatović dodaje: "Ova Vlada je čula potrebe privrede i krenula u izgradnju kreditno garantnog fonda. Ova Vlada je čula zahtjeve privrede za onim dijelom neoporezivog dijela zarade. Programom "Evropa sad" su porezi na bruto zaradu do 700 eura nula posto. Crna Gora je trenutno jedna od malobrojnih zemalja u Evropi i svijetu koja ima deficit budžeta prošle godine ispod dva odsto. U godini koja je pandemijska to je nevjerovatan uspjeh. Ova Vlada je smanjila javni dug sa 100 i nešto procenata BDP na 80 i nešto procenata BDP. Stabilizacija javnih finansija govori da je ova Vlada toliko stabilizovala javne finansije da u narednom periodu neće biti povećanja nekih poreza. Ova Vlada je vratila u kratkom roku na nivo oporavka koji niko nije očekivao", rekao je Milatović.

Nakon toga, odgovarajući na pritužbe nemedicinskog kadra u bolnicama na rast zarada, Krvavac je objasnio:

"Ja ne vidim razlog tolikog odvajanja zašto zdravstvenim radnicima više, znamo kakva je bila pandemijska godina, i koliko su ponijeli tereta, smatramo da je medicinski kadar zaslužio povećanje koeficijenta. I nemedicinski kadar je dobio veliko povećanje, taj rast nije zabilježen do sada. Radićemo i na povećanju zarada u javnom sektoru, gdje će i prosvjeta i zdravstvo biti uključeni i radićemo podešavanja, nešto što je u prethodnom zakonu bilo isključeno mi ćemo sada uključiti".

"Što se tiče obračuna zarada, on ostaje isti, ne mijenja se. Sami taj dio tehnički je nešto što je postojalo i ranije", pojasnio je Krvavac.

Rast cijena neće pojesti povećanje plata

Milatović je rekao da je ova Vlada u pokazala najbolji odnos prema poslodavcima u odnosu na prethodni period. On je kazao da će prosjećna plata biti uvećana za više od 20 odsto, a da je rast cijena bio 4,4 odsto.

“Ako je 4,4 odsto rast cijena veći od 20 odsto rasta plata, onda ja ne znam...Ne znam kako može neko da plasira drugačije teze da će povećanje plata pojesti rast cijena. Ne razumijemo svi isto matematiku, a to je matematika za osnovnu školu”, kazao je ministar.

Kako dodaje realna kupovna moć će porasti 20 procenata, a da su sve ostalo maliciozne procjene.