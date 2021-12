Crnogorski elektroprenosni sistem uputio je dopis Unipromu.

U dopisu ih obavještavaju da su u obavezi da, ukoliko se ugovor o snabdijevanju KAP-a strujom za 2022. godinu ne potpiše do 25.decembra, izdaju nalog da do 31.decembra u ponoć ova kompanija u potpunosti obustavi preuzimanje električne energije iz prenosnog sistema, ističe CDM.

Dopis se prenosi u cjelosti:

Na sastanku održanom 13.12.2021. godine sa predstavnicima kompanije ALIND, g. Nebojšom Dožićem i g. Draganom Kujovićem, kao i vašim dopisom od 17.12.2021. godine, obaviješteni smo da je dat nalog zaposlenima da pristupe planskom isključenju ćelija i da će, ukoliko sve bude išlo po planu, sve ćelije biti isključene do 31.12.2021. godine. S tim u vezi, obavještavamo vas da su naši sistemi za nadzor prethodnih dana zabilježili redukciju snage u skladu sa dostavljenim voznim redom.

Naglašavamo da smo, u skladu sa važećom regulativom, u obavezi da, ukoliko se ugovor o snabdijevanju KAP-a električnom energijom za 2022. godinu ne potpiše do 25.12.2021. godine, izdamo nalog da do 31.12.2021. godine u 24:00 h u potpunosti obustavite preuzimanje električne energije iz prenosnog sistema. Budući da ste nas predmetnim dopisom obavijestili da postoji mogućnost da budete spriječeni da izvršite navedenu obavezu, molimo vas da, ukoliko se to desi, vaše operativno osoblje pošalje hitnu depešu dežurnom operateru prenosnog sistema (dispečeru), sa zahtjevom za isključenje Zatvorenog distributivnog sistema (dalje u tekstu: ZDS), Uniprom – KAP sa prenosnog sistema. U tom slučaju, ZDS Uniprom – KAP će biti privremeno isključen sa prenosnog sistema obavljanjem potrebnih manipulacija u TS „Podgorica 2“.

Ukoliko dođe do ovakvog razvoja situacije, vjerujemo da ste svjesni potpune odgovornosti za tehnološki proces vaše fabrike i da ćete preduzeti sve neophodne mjere kako bi se zaustavljanje istog izvršilo na bezbjedan način. U cilju očuvanja bezbjednosti radnika, životne sredine i sopstvenih postrojenja, skrećemo vam pažnju na mišljenje koje smo dobili od Uprave za inspekcijske poslove od 13.12.2021. godine, a koje vam je dostavljeno.

Ovom prilikom ističemo, da Uniprom DOO ni u jednom od pomenutih modela isključenja ćelija KAP-a nema pravo na obeštećenje od CGES-a po osnovu troška ili eventualne štete, povezano ili proisteklo isključenjem.

Takođe, dopisom ste nas obavijestili da će se vaše preuzimanje električne energije svesti na oko 2-3 MWh/h(megavat časova po času), koliko je potrebno za snabdijevanje korisnika u ZDS Uniprom – KAP, pa u cilju obezbjeđenja napajanja istih, uz zaključenje ugovora o snabdijevanju, nužno je blagovremeno usaglasiti i potpisati Ugovor o korišćenju prenosnog sistema za potrebe preuzimanja električne energije za 2022. godinu, čiji smo ažurirani nacrt proslijedili 17.12.2021. godine.

Ukoliko dođe do postizanja sporazuma po pitanju obezbjeđenja električne energije za snabdijevanje KAP-a, čemu se iskreno nadamo u interesu svih strana, molimo vas da nas o tome odmah obavijestite.