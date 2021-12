Ukoliko sve bude išlo po planu, sve ćelije u Kombinatu aluminijuma Podgorica (KAP) biće isključene do 31. decembra, za kada je EPCG najavila prekid isporuke električne energije fabrici, saopštio je vlasnik kompanije Uniprom Veselin Pejoviću u dopisu upućenom CGES-u.

"Kako u ovom trenutku nije potpisan novi ugovor o snabdijevanju KAP-a električnom energijom za 2022, a EPCG je najavila raskid postojećeg ugovora, dat je nalog zaposlenima da pristupe planskom isključenju ćelija. Ukoliko sve bude išlo po planu, sve ćelije će biti isključene do 31.12, za kada je EPCG najavila prekid isporuke električne energije KAP-u", navodi se u dopisu Pejovića upućenom direktoru CGES-a Ivanu Asanoviću, prenosi portal RTCG.

Pejović je to odgovorio na dopis Asanovića od prije dva dana, u kojem je traženo od KAP-a da obavijeste CGES o planiranoj potrošnji električne energije, kao i planiranim potrebnim snagama KAP-a po mjesecima za 2022.

"Ukoliko, pak, dođe do nepredviđenih okolnosti kojima ne možemo upravljati, bićemo prinuđeni da to isključenje obavimo sami bez željenog planskog pristupa. Ako se ni to ne desi, obaveza je CGES-a da 31.12. u ponoć, isključi KAP sa mreže kako ne bi došlo do neovlašćenog preuzimanja električne energije iz prenosnog sistema. U suprotnom, smatraćemo CGES odgovornim za neovlašćeno preuzimanje električne energije", ističe se u dopisu Pejovića.

Takođe napominje kako je jasno da KAP neće biti subjekt koji će na bilo koji način ugroziti sigurnost elektroenergetskog sistema Crne Gore i poremetiti rad evropske elektroenergetske interkonekcije.

"Ukoliko, ipak, dođe do nekih promjena u odnosu na trenutne odnose sa EPCG, kao snabdjevačem i eventualno se sklopi neki drugačiji aranžman, blagovremeno ćemo Vas obavijestiti i dostaviti naše planove proizvodnje, odnosno planirane snage i potrošnje, kako bi ste kao operator prenosnog sistema mogli sistemom upravljati na propisan način", pojasnio je Pejović.

Napominje da će se nakon isključenja serije Elektrolize nivo potrošnje električne energije svesti na oko 2-3MW/h, koliko je potrebno za potrošače u Zatvorenom distributivnom sistemu.

"Potrošači Zatvorenog distributivnog sistema će od 01.01.2022 godine potpisati ugovor o snadbijevanju sa FC Snabdijevanje – EPCG", rekao je Pejović, prenosi portal RTCG.