Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić danas je sa ministrom kapitalnih investicija Mladenom Bojanićem i kineskim ambasadorom Liu Đinom, obišao prioritetnu dionici auto-puta Smokovac-Mateševo.

Izvor: Vlada Crne Gore/S.Matić

“Hoću da put 15. januara, pred zimsku turističku sezonu bude spreman. Radite dan – noć! Ja ću ako treba da radim sa vama. Da vas podstičem, ali nemojmo dozvoliti kao što ste mi obećali da čekamo turističku sezonu, ali to nije zimska, nego ljetnja. Vrlo sam jasno rekao – zimska, ne ljetnja. I to može! Može ako hoćemo! Ako hoćemo da pravimo opstrukcije, ništa ne može”, poručio je Krivokapić i pozvao:

“Da zajedničkim djelovanjem, obezbijedimo ono što se od nas očekuje. Sve može! Ne postoji to što ne može. Postoji „ne može“ zbog toga što nekome to kažete. Znam inženjerski kako je to. Ne pričam kao premijer, već kao inženjer. Ne vidim da u civilnom, građevinskom inženjerstvu je to drugačije nego u mašinstvu”

“I ako je najviše uređena, dajte doprinos da građani to osjete. Što smo dogovarali da će to biti 30. novembra? Da bi se igrali? Zato što je neko rekao da to može! E, pa dokažite da to može, imate još mjesec i da se vidimo 15. ovdje u punoj sali radnika koji će ovdje da rade. Koji će da prate ono što se dešava na auto- putu.

Čujem priču o spašavanju! Ima dovoljno i opreme i obučite ljude da budu korisni u tom dijelu. Zašto to nije urađeno do sada? Koji je bio taj problem? Definišite ga! Nemojmo da se izgovaramo, već pokažimo prstom: taj nije uradio svoj zadatak! Kakva priča o spašavanju?!

Treba da pustimo put u promet, a nemamo službu za spašavanje. Ko je mogao da nas dovede u ovu situaciju?! Do kad ćemo da se bavimo „tajnim igrama“ bez kraja? Ova „igra“ je „igra“ zbog građana koji ovo očekuju. Molim vas da svi ovo shvatite najozbiljnije. Juče sam od mnogih dobio obećanje da će nam pomoći, da vidimo šta je to. Pričao sam vam o mnogo čemu. Nijesam nikoga dirao, ali to ne znači da neću, jer sve se može ispitati, provjeriti i dokazati“, kazao je, između ostalog, Krivokapić.