Povodom najave gašenja Kombinata aluminijuma Podgorica, Srđan Keković iz Unije slobodnih sindikata podsjeća da KAP od 2013. ima novog vlasnika, te da od tada postoje problemi sa radnicima.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

“Doživjeli smo činjenicu da nam je tamo zabranjeno sindikalno djelovanje. Doživjeli smo da je otkaz dobila Obradović tada. Ovo je sada jedan novi dramatičan trenutak. Preko 500 porodica treba da ostane bez primanja. Ostaviti 550 porodica vez primanja znači dovođenje njih na neku granu ispod linije siromaštva”, naveo je Keković, prenosi CDM.

Kako kaže, bitka za Željezaru je počela prije nekoliko mjeseci a upitno je hoće li KAP ostati.

“Država ne smije dozvoliti da se ugasi, on ima perpsektivu čijim radom može da se zaradi na tržištu. Najveći problem sada je odnos vlasnika prema održivisti KAP-a u nekom narednom vremenu. Želim da poručim da uđu maksimlano u pregovore sa državom kako bi se našao način da KAP opstane”, poručuje Keković na konferenciji za medije.

Sandra Obradović navodi da su u proteklom periodu radnici prošli mnoge teške stvari kako po pitanju privatizacije tako i po pitanju stečaja kada su izgubili mnoga svoja prava.

“Većina zaposlenih ima beneficirani radni staž šest mjeseci na godinu koji im nije priznat svih ovih osam godina. Sve to vrijeme zaposleni su radili pošteno i teško a nad glavom im je visilo to da će se fabrika zatvoriti. Pohvalno je što su se zaposleni juče okupili i jasno rekli i valsniku i vladi da uprkos odluci vlasnika neće gasiti radna mjesta. Gašenjem ćelija fabrika ostaje bez sredstava, ukolio bi zaposleni ugasili svoja radna mjesta mogu reći da je to kao da pale kuću u kojoj žive. 500 radnih mjesta je veliki broj s obrzirom na to da se Crna Gora suočava sa velikom nezaposlenošću”, istakla je Obradović.

Ona naglašava da se ne smije dozvoliti, da se “posljedni stud odbrane metalske industrije na bilo koji način ugasi”.

“Radnici će dati svoj doprinos a vlasnik, Vlada i EPCG moraju da nađu rješenje. Jer ukoliko se desi nešto nepovoljno znači da se moraju ostaviti svi hirovi i ucjene kako bi fabrika opstala i nastavila svoj rad. Neka pronalaze rješenja kako znaju i umiju”, poručuje Obradović.

Upitana postoji li mogućnost da im se ugasi struja, Obradović kaže da bi to bila velika ekološka katastrofa.

“Koliko sam ja upućena sirovina ima do Nove godine. Ako bi se došlo do toga mislim da država treba da se uključi”, kaže Obradović.

Keković dodaje da Vlada treba da nađe rješenja te da na Vladi sve leži.

“Da li im treba KAP ili ne. Treba ovim ljudima da izađu u susret”, ističe Keković.

Obradović je kazala da u slučaju nepovoljnog scenarija Pejović nema obavezu prema socijalnom programu.

“On važi dok traje stečaj. 291 radnik je dobio otpremninu i on prema njima nema obavezu. Sad svi imaju ugovr o radu na određeno, većinski… “, pojasnila je Obradović, prenosi CDM.