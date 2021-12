Vlasnik kompanije Uniprom Veselin Pejović najavio je danas gašenje Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP).

To se dešava nakon 50 godina rada KAP-a i osam godina od kada njime upravlja kompanija Uniprom.

Gašenje je najavljeno zbog visokih cijena struje koje će važiti od 1. januara, kada Unipromu ističe ugovor sa Elektroprivredom (EPCG).

Pejović je kazao da neće dozvoliti da se desi ništa na štetu građana, ali da je tužan što se KAP gasi.



"To je velika šteta za čitavu državu", kazao je Pejović.



On je rekao da plansko gasenje počinje 15.decembra.



"Što se mene tiče završio sam sa pregovorima. Ovo je moja konačna odluka, nema mjesta pregovorima".



Pejović je kazao da će bez posla ostati 500 radnika i da će njihova prava u potpunosti biti ispoštovana.



"EPCG stalno manipuliše. Poručujem im gospodo nema vise KAP-a. Imaju prihod od 100 miliona, od 1.januara da spušte cijenu struje građanima", kazao je Pejović i dodao da ne želi da stiče profit na leđima građana.



"EPCG je prekršila ugovor. Dali su ponudu od 127 e. Pokušavaju da povećaju struju građanima", rekao je Pejović.



On je kazao da je ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kada su se strani investitori raspitivali za Uniprom rekao da je Pejović “ajkula bivšeg režima”.



"Ja nisam kriminalac, mada me tako predstavljaju, sve što imam, sam sam stekao", rekao je Pejović.







Prema ugovoru sa Elektroprivredom KAP je do sada plaćao 45 eura po megavat satu (MWh), a sada im nude da ta cijena bude oko 120 eura zbog rasta cijena električne enargije na evropskim berzama.

Sa druge strane, iz EPCG kažu da bi dalja primjena postojećih cijena koje važe za Uniprom dovela EPCG u gubitak od preko 60 miliona eura u 2022. godini, što bi se, kako kažu, odrazilo na teret građana Crne Gore i visinu cijene struje koju plaćaju.