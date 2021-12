"Žičara Kotor - Lovćen bi mogla biti u funkciji polovinom 2023. godine, a radovi na izgradnji objekta, koji bi dodatno povezao Boku i Nacionalni park Lovćen i obogatio turističku ponudu, trajali bi 12 mjeseci", kazao je potpredsjednik opštine Kotor Nebojša Ševaljević.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministarstvo ekonomskog razvoja, objavilo je prije dva dana da su Vlada i Konzorcijum, koji čine "Novi Volvox" i Leitner S.P.A, Italija uspješno okončali pregovore i uskoro se očekuje potpisivanje Ugovora o izgradnji žičare, prenosi radio Kotor.

"Rad tenderske komisije za pripremu ugovora o koncesiji za realizaciju žičare Kotor - Lovćen, čiji sam bio član ispred Opštine Kotor, uspješno je završen. To znači da je usaglašen nacrt ugovora između Vlade i konzorcijuma Novi Volvox i Leitner. Sjutra je sjednica Vlade koja će usvojiti odgovarajauću odluku, nakon čega u roku od 15 dana slijedi potpis ugovora. Potpisivanje ugovora se očekuje naredne sedmice. U ime vlade trebalo bi da ga potpiše Jakov Milatović, a u ime firme Leitner Martin Lajtner", saopštio je Ševaljević za Radio Kotor.

Ugovor je obavezujući za obje strane.

"To znači da bi država trebalo da obezbijedi uslove da koncesionar otpočne sa radovima, da izgradi pristupni put i parking, što je inače i predviđeno kapitalnim budžetom za 2022. godinu. Za to vrijeme će koncesionar obaviti neophodna geodetska snimanja i geološka istraživanja i pripremati projektu dokumentaciju. Realan rok za početak radova bi mogao biti polovinom naredne godine. Rok za izgradnju same žičare je 12 mjeseci, tako da bi mogla biti u funkciji polovinom 2023. godine", rekao je Ševaljević.

Polazna stanica žičare je na lokalitetu Dub u opštini Kotor, a krajnja na visoravni Kuk (nadmorska visina 1350 metara) na Lovćenu.

"Dužina žičare je nešto manja od četiri kilometra. Kapacitet je 1.000 putnika po satu u 40 gondola, sa vremenom trajanja vožnje od 12 minuta. Vrijednost investicije je procijenjena na oko 20 miliona eura", poručio je Ševaljević za radio Kotor.