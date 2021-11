Potpredsjednik Vlade Dritan Abazović takođe je kazao da nije razgovarao sa predsjednikom države Milom Đukanovićem oko formiranja manjinske Vlade.

Izvor: Kabinet potpredsjednika Vlade

“Manjinska Vlada kao opcija postoji, ja ne znam kako se do nje može doći, jer postojeća Vlada funkcioniše uprkos problemima. I moje kolege sa pravom, pa i mi, razmišljamo o nekim modalitetima. Da li može da se napravi manjiska, politička, tehnička, rekonstrukcija. Postojalo je više modaliteta”, kazao je Abazović nakon održane konferencije u PR Centru, a prenio CdM.

Napominje da je već dva mjeseca utrošeno, na rekonstrukciju aktuelne Vlade.

“Nećemo izbjegavati dijalog. Dva mjeseca smo izgubili oko priče o rekonstrukciji i ništa. Mislim da treba da izglasamo Tužilački savjet. Dok budemo tu gdje jesmo daćemo maksimum da se vide rezulati u onome što radimo. Nećemo ići da ugrozimo evropski put Crne Gore, to je naš najveći cilj. Tu treba da damo gas. Da se formira sudska vlast, da ne dođe do blokade institucija. Ako neko može mimo nas da se dogovara ja ih pozivam da to učine što prije, jer će to i nama olakšati situaciju”, naveo je Abazović.

Abazović nije isključio ni mogućnost održavanja novih izbora:

“Naš zajednički najmanji sadržalac poslije 30. avgusta je ekspertaska Vlada. Različiti smo politički subjekti, imamo različitu viziju, i imamo pravo na to. Svakoga poštujem. Mogu ući u njihove cipele, ali neka neko uđe u naše cipele”, saopštava CdM.