U okviru zvanične posjete Savjetu Evrope predsjednik Vlade Zdravko Krivokapić sastao se sa predsjednikom Venecijanske komisije Đanijem Bukikiom, sa kojim je razgovarao o unapređenju zakonskog okvira i značaju saradnje sa Venecijanskom komisijom na tom planu.

"Jedan od ključnih zadataka nove Vlade je da pravni okvir uskladi sa pravnom tekovinom Evropske unije jer je to put do dostizanja vrijednosti i standarda razvijene Evrope, a konsekventno i put do punopravnog članstva u EU. Na tom planu izuzetno cijenimo podršku Venecijanske komisije i posebno Vaš lični doprinos snaženju naše ukupne saradnje“, kazao je predsjednik Vlade.