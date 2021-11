Poslanik Demokrara Vladimir Martinović rekao je da ima dilemu da li postoje određeni politički ili centri moći koji čuvaju lica iz prethodnog bezbjednosnog sitema iz „tzv Mojkovačkog klana“.

On je kazao da misli na „Zorana Lazovića, Milovića, Veselina Veljovića“, bivše funkcionere Uprave policije.

„Želim da poručim građanima, jer smo imali određene prijetnje od Veljovića i Lazovića u Mojkovcu da se niti ja, niti bilo ko u Demokratskoj Crnoj Gori, takvim strukturama nećemo pomjeriti niti milimetar“, rekao je Martinović.

On je naglasio da će uraditi sve da zaštite izbornu volju građana od organizovanih kriminalnih grupa u Mojkovcu, „predvođenih Lazovićem“.

KONATAR: Podržaćemo izmjene Zakona o unutrašnjim poslovima

Poslanik URE Miloš Konatar kazao je da je Vlada danas na sjednici dala pozitivno mišljenje na Predlog izmjena zakona o unutrašnjim poslovima i ocijenila da bi se ovim izmjenama smanjio rizik od politizacije policije, sa čime je on saglasan.

„Što se tiče GP URA, Crna Gora u EU je ključni cilj ove generacije političara...Smatram da je ova korekcija zakona korak naprijed i ispunjene nečega na šta nam je EK ukazala da može biti problematično“, poručio je Konatar.

On je rekao da će poslanici koalicije Crno na bijelo podržati izmjene zakona.

BOŠKOVIĆ POZVAO OSTALE PARTIJE VLASTI DA GLASAJU ZA IZMJENE ZAKONA

Poslanik DPS-a Predrag Bošković kazao je da se za vrijeme DPS-a nikad nije desilo da se u Skupštini glasa o direktoru policije, ili da može biti smijenjen u Skupštini, ako mu se ne usvoji izvještaj

„A nas optužujete za politički za politički uticaj na policiju“, dodao je Bošković.

On je rekao da je vlast, „zbog sebičnih političkih intersa pod pritiskom jednog od konstituenata“, prihvatio sporne amandmane, da bi prošao budžet.

Bošković je pozvao i ostale partije vlasti da glasaju za izmjene Zakona i ne gledaju ko ih je predložio.

On je odgovarajući na pitanje Branka Radulovića (PzP), rekao da je je bio ministar odbrane u jednom mandatu, nikad nije vidio nijedan tajni dosije.

Predrag Bulatović (DF) saopšti je da sprega bivšeg režima i kriminala nije razbijena, prije svega što je DF onemogućen da se sprovedu aktivnosti za realizaciju vladavine prava.

On je dodao da je ekspertska Vlada neuspio i promašen projekat, jer nije došlo do ključnih promjena u državi.

„Insistiraćemo da do toga dođe, a jedna od ponuda je da se formira političko-eksprtska vlada i da ostanu eksperti koji su imali rezultate...Ako je pitanje da se zakon upodobi ustavmo-pravnom poretku, logično je da se sačeka mišljenja Ustavnog suda, da on kaže je li on ustavan“, poručio je Bulatović.

Naglasio je da su počela „prestrojavanja“ i da je vrlo važno glasanje o ovom zakona.

„Jedanput kada se izglasa nepovjerenje ministru sa DPS-om, drugi put kada se izglasa neki projekat sa DPS-om, sve pod firmom evropskog puta... a DF-u neće biti dozvoljeno da sa DPS-om glasa interpelacije – DF sa vama nikad ništa, sasvim sigurno“, poručio je Bulatović posalnicima DPS-a.

On je rekao da je DF za izbor Tužilačkog savjeta, ali sve da prodiskutuju i ako postignu cjelokupan dogovor, koji podrazumijeva formiranje političko-eskpertske Vladi i „TS dolazi u sklopu toga“.

Dodao je da je rjšenje da se razrješava direktor policije na osnovu negativnog mišljenja je postojalo, ali nije korišćeno.

„To je iznuđeno rješenje, personalno i lično, Raško Konjević je istrgovao pošto nije bilo većine da se promijeni statsu Uprave policije... vi imate duple aršine“, kazao je Bulatović i dodao da su prethodne vlade igrale „ping-pong“ sa policijom, stavljajući je malo pod okrilje MUP-a, a malo joj dozvoljavajući da bude nezavisna.

Slaven Radunović (DF) rekao je da ne znam koji je ovo slučaj da je većina usaglasila neke stavove, a onda kada prođe neko vrijeme URA ispravlja ono što je urađeno „koristeći glasačku mašineriju DPS-a“.

Podsjećamo, Skupština je danas nastavila rad razmatranjem izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjim poslovima.

Predlog izmjena podnijeli su poslanici opozicione Demokratske partije socijalista (DPS) Predrag Bošković, Nikola Rakočević i Danijel Živković.

Bošković je kazao da su tri razloga za podnošenje ovog predloga – prvi je zaštita ustavno-pravnog sistema, drugi zaštita Uprave policije i njihovih funkcionera od političkog uticaja i zaštita evropskog puta Crne Gore.

Izmjenama zakona definiše se izbor direktora policije, s obzirom na to, kako ocjenjuju u DPS-u, ranije izmijenjenim članovima Zakona koji se odnose na izbor i razrješenje direktora policije, omogućeno je da “zakonodavna vlast ima direktan politički uticaj na izbor i razrješenje direktora policije”.

Podsjećaju da je Predlog ovog zakona predate u skupštinsku procedure 25. marta 2021. godine, a u postupku donošenja zakona, poslanici vladajuće većine podnijeli su amandmane kojima su izmijenili članove 15 i 16, odnosno uslove za izbor i razrješenje direktora policije.

Koprivica: Rukovodni kadar u policiji praktično netaknut

Momo Koprivica ispred Demokrata je podsjetio da je bio uzdržan prilikom glasanja o spornom amandmanu, jer je smatrao da je nesaglasan sa pravnim sistemom.

"Taj amandman je na sjednici Odbora prihvatio ministar, pa je postao sastavni dio zakona, i vezao nam ruke jer ne možemo mi biti veći katolici od pape", kazao je Koprivica.

Smatra da bi bilo dobro imati mišljenje Ustavnog suda, ali bi ovo trebalo da bude "plod razgovora sa Vladom, parlamentarnom većinom, da se organizuje javna rasprava, a ne jednostranim potezima produkovati određene političke stavove i kupiti sitne političke poene“.

Kazao je da je rukovodni kadar u policiji praktični netaknut, nakon promjena 30. avgusta prošle godine.

"Imamo mrežu Veselina Veljovića i Zorana Lazovića koja je netaknuta. Zašto je to tako? Ili se novo rukovodstvo zapetljalo u mrežu iz neznanja ili nema dovoljno hrabrosti“, rekao je Koprivica.

Bulatović je pozvao GP URA da ne glasaju sa DPS-om, nego da se dogovor o spornim članovima postigne unutar parlamentarne većine,

"Mi smo spremni da unutar parlamentrane većine da korigujemo neke stvari za dobro građana i Crne Gore... Rješenje je prosto, da se ne izglasa ovo što DPS radi, a mi da obavimo raspravu unutar većine i otklonimo ono što nije dobro. Ali nije problem u zakonu, nego o stanju u bezbjednosnom sektoru“, rekao je Bulatović.

Vučinić: Žalosno što se naziru neke nove parlamentrane većine

Maksim Vučinić (DF) rekao je da stvari polako postaju jasne i da je žalosno što se „naziru neke nove parlamentrane većine“ i što se unutar postojeće većine ne može postići dogovor.

"URA će glasati za Predlog zakona DPS-a koja Predlog pravda depolitizacijom direktora policije. Ona DPS koja je imala direktora policije oličenog u Veselinu Veljovića, koji je slijepo izvršavao naređenja svog šefa i aktuelnog predsjednika države Mila Đukanovića, ona DPS koja je od Vojske željela da napravi partijsku ćeliju i taj Predlog podnosi bivši ministar odbrane“, rekao je Vučinić.

Branka Bošnjak (DF) rekla je da je očekivala da se sa smjenom vlasti promijeni sva rukovodeća struktura u policiji, a nije sigurna da je to urađeno.

Podsjetila je na sastanak policijskih funkcionera sa Veselinom Veljovićem u jednom kafiću gdje je on tražio da mu i dalje služe „kao da mu je to od baba ostalo“.

"Ne bi me čudilo da su neki od njih na rukovodećim pozicijama“, poručila je Bošnjak.

Ona je napomenula da se sistem sveo na hapšenja zbog statusa na Fejsbuku.

"Imamo situaciju da policajac ženi, koja je prijavila muža za nasilje, kaže da ga natjera da napiše status na Fejsbuku, jer tada će ga uhapsiti, a za nasilje neće“, rekla je Bošnjak.

Bošković: POTREBE DPS-a DA INICIRA IZMJENE ZAKONA OPRAVDANE

Bošković je u završnoj riječi poručio da je diskusija pokazala da su potrebe DPS-a da inicira izmjene Zakona bile opravdane.

Podsjetio je da za Predlog imaju podršku jedne članice parlamentarne većine, ali nada se da će i drugi, koji neće da glasaju samo zato što je predlagač DPS, "uvidjeti koliko su u krivu i da će dići ruku za izmjene".

O Predlogu će se parlament izjasniti naknadno.

Skupština će sjutra nastaviti rad u 12 sati, raspravom o Predlogu za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav.

"Za petak je bilo planirano glasanje, ali ćemo preciznu informaciju imati nakon konsultacija sa šefovima poslaničkih klubova", rekao je Bečić.