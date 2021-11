"Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o sportu koje je predložila Vlada, Crna Gora će u potpunosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti antidopiga, a crnogorski sportisti će nastupati pod svojom zastavom i himnom."

Izvor: Skupština Crne Gore/ youtube/screenshot

To je saopštila danas ministarka prosvjete, nauke, kulture i sporta Vesna Bratić u Skupštini.

Podsjećamo, Skupština Crne Gore nastavila je sjednicu, koja je počela u petak, a poslanici treba da se izjasne o još sedam tačaka dnevnog reda.

Poslanici raspravljaju o izmjenama Zakona o unutrašnjim poslovima i sportu.

Govoreći o izmjenama i dopunama Zakona o sportu ministarka Bratić je kazala da je svima u interesu da crnogorski sportisti nastupaju pod crnogorskom zastavom i uz intoniranje crnogorske himne.

“Mi smo učinili sve da uskladimo Izmjene i dopune zakona o sportu čiji je predlagač Vlada sa standardima Svjetske antidoping agencije, nadamo se razumijevanju jer se ovdje zaista radi o nečemu što je opšte dobro. Dakle radi se o crnogorskom sportu koji prevazilazi partijske interese ili politikanstvo”, izjavila je ministarka Bratić u Skupštini CG.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o sportu, kaže ona, naša zemlja ispunjava obaveze koje su proistekle UNESCO međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu od 19. oktobra 2005. godine.

Izvor: Vlada Crne Gore/ S. Matić

“Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o sportu koje je predložila Vlada Crna Gora će u potpunosti uskladiti nacionalno zakonodavstvo sa međunarodnim standardima u oblasti antidopiga. Buduća komisija će imati svoju pravnu, organizacionu i finansijsku samostalnost, a sistem sporta će biti u potpunosti depolitizovan, što je u konačnosti i očekivani nivo pristojnosti koji vlada u zemljama Evropske unije”, dodala je Bratić.

Poslanik DPS-a Danijel Živković poručio je da se od konstituisanja nove Vlade po ko zna koji put desila suituacija sa unižavanjem crnogorskog dostojanstva i ponosa.

“To se desilo sa raznim resorima, od kulture i nauke, pa se na kraju došlo i do sporta”, kazao je on.

Naglasio je da je sjednica prilika da se razriješi pitanje da li je do toga došlo zbog neznanja, nemara ili namjere.

“Kad smo mi predložili izmjene u Skupštinu, optuženi smo da vršimo opstrukciju. Nije korektno takvo ponašanje. Vi se dogovorite između sebe ko je kriv, a ko je prav. Ne dovodite sport, kulturu i nauku pred svršen čin”, rekao je Živković.

Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović kazao je da za ovakvo stanje u sportu nije kriva ova većina ni ova Vlada, već oni koji su vodili Crnu Goru 30 godina. Na to mu je Živković odgovorio da o tome koliko DF želi dobro crnogorskom sportu, najbolje govori odnos Radunovića prema reprezentacijama, zastavi i himni.

BOGDANOVIĆ: ISPRAVLJA SE NEPRAVDA PREMA CRNOGORSKIM SPORTISTIMA

Poslanik Demokrata Boris Bogdanović kazao je da usvajanjem ovih izmjena i dopuna ispravlja se nepravda prema crnogorskim sportistima u prvom redu prema Ivanu Strugaru i Pradragu Radoševiću i drugim crnogorskim šampionima.

Izvor: Demokrate

“Amandmanima Demokrata obezbjeđuju se naknade za najbolje. Najbolja pomoć za naše najbolje kao motivacija, jer su oni naša vizit karta u svijetu”, kazao je Bogdanović.

Poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović optužio je ministarsku Bratić da se poigrava sa crnogorskom kulturom i sportom.

On je saopštio da Ministarstvo i Vlada punih devet mjeseci nijesu bili u stanju da predlože dvije tehničke izmjene Zakona o sportu koje se tiču definicije antidopinga i komisije za antidoping.

“Da nijesu znali da to treba da urade, mogli bismo da oprostimo, međutim nije tako. Njima nije bilo dovoljno to što su četiri puta od strane prethodnog rukovodstva upozoravani na tu činjenicu”, ocijenio je Šehović.

Tokom izlaganja je poslanik Socijaldemokrata Damir Šehović rekao da je na čelo četiri resora dovedena osoba sa “anticivilizacijskim, a nerijetko i šovinističkim stavovima”, zbog čega ga je opomenula potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak.

Ona ga je upozorila da je to lična kvlifikacija i da povede računa.

Bratić je, odgovarajući Šehoviću, kazala da ne postoji ratni zločinac koji je nanio zlo Crnoj Gori "kao Damir Šehović i SD".

Nju je, nakon ove izjave, upozorila Bošnjak.

"Znam da je politički profitabilno da se kvalifikuje na ličnoj osnovi, ali ja to neću dozvoliti", kazala je Bošnjak.

Bratić je poručila da joj je jasan otpor opozicije, jer su upravo oni ti koji su od sporta napravili partijsku mrežu koja se ovim izmjenama Zakona o sportu razbija i dodala da je krivica prethodne vlasti jer se usaglašavanje trebalo obaviti 2015. godine

Poslanik Demokratskog fronta Nikola Bajčetić rekao je da se izmjenama i dopunama Zakon u potpunosti usklađuje sa međunarodnim standardima.

“Naš poslanički klub će podržati pomenute izjave kako bi naši sportisti nastupali pod zastavom Crne Gore bez bojazni”, jasan je on.

On je poručio da treba pristupiti temeljnim izmjenama zakona, a jedan od problema je prenormirana registracija klubova.

“Važno je raditi na korekciji starosne granice za penziju, jer ima sportista koji sa 35 godina još igraju, a primaju penziju”, kazao je Bajčetić.

Bajčetić smatra i da treba ukidati licence za profesionalne trenere.

“Zamislite da dođe Murinjo i da mora da polaže kod našeg ministarstva”, kazao je on.

Predsjednik SNP-a Vladimir Joković kazao je da je nekome očito smetalo to što je Lalošević bio izuzetno aktivan i odgovorno vodio Upravu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

“ On je doživio da treći put ostane bez posla. Od DPS smo to i očekivali, ali kad smo mi došli na vlast - to da se desi je nepodnošljivo”, rekao je Joković.

Joković je naglasio da je Laloševića prijavio najvjerovatnije neko ko je za sebe želio tu poziciju.

“Ni od jednog sportiste nijesam čuo nijednu pozitivnu riječ o novom direktoru Uprave Begoviću”, jasan je on.

Poslanica SDP-a Draginja Vuksanović Stanković podsjetila je da je opozicija upozoravala da je spajanje četiri ministarstva štetno za sve četiri oblasti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

“Sada kada vidimo nazadovanje u sve četiri oblasti, shvatamo da ministarka Bratić nije ispunila ni naša skromna očekivanja od nje”, poručila je Vuksanović Stanković.

Ona je rekla da se loptica ne smije prebacivati na saradnike ministarke kako je to urađeno u slučaju Vasilija Laloševića.

“Cijeli Bar zna da je riječ o poštenom čovjeku i profesionalcu u svom poslu. Što se nas tiče odgovor je jasan. Ministarka je prebacila lopticu u dvorište u kojem toj loptici nije mjesto. Zato što ministarka ne priznaje crnogorsku državu, naciju, grb i himnu, pa je htjela da dobije na vremenu kako bi se desilo da sportisti ne nastupaju na međunarodnim takmičenjima. Tražićemo njenu smjenu”, poručila je Vuksanović Stanković.

Podsjećamo Izmjenama zakona o unutrašnjim poslovima, koje je predložila Demokratska partija socijalista, precizno se definiše izbor direktora policije.

Zakonodavni odbor je ocijenio da predložene zakonske izmjene nijesu u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Izmjenama Zakona o sportu, koji je predložila Vlada, ovaj zakonski akt se usaglašava sa međunarodnim standardima u oblasti antidopinga.

Poslanici će se izjasniti o inicijativi za pokretanje postupka za utvđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović povrijedio Ustav prilikom događaja na Cetinju.

Poslanici će raspravljato i o interpelacijama o vođenju politike Vlade u oblastima vanjske politike, prosvjete i poljoprivrede.

Na dnevnom redu su izbori, imenovanja i razrješenja.