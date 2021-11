Poslanik NSD-a i Demokratskog fronta u Skupštini Jovan Vučurović poručuje povodom izjave Eskobara da bi popis izazvao nacionalističke tenzije da ne shvata njegovu zabrinutost oko popisa u Crnoj Gori koji je zakonska obaveza.

Izvor: MONDO/Demokratski front

“Ne bih želio previše da se bavim Eskobarovim stavovima, jer dosta je nejasnoća pratilo njegov boravak u Crnoj Gori, a i bilo je dosta različitih tumačenja onoga što je saopštavao. U Crnoj Gori smo, reklo bi se, danima bili izgubljeni u prevodu”, smatra Vučurović.

On je kazao da,međutim, što se tiče popisa stanovništva, treba konstatovati da je to statistička aktivnost koja se obavlja u svim demokratskim društvima i ne vidi da nekoga treba da zabrinjava to što će se održati i u Crnoj Gori, što je i zakonska obaveza.

,,Ono što je čudno je da se javljaju nedoumice oko popisa u trenutku kada se stiču uslovi da on, prvi put nakon Drugog svjetskog rata bude demokratski i realno prikaže situaciju u Crnoj Gori. Nije valjda da nekome smeta istina i to što će se na popisu povećati procenat Srba, kao što se može prepoznati iz stavova pojedinih medija, partija i NVO koje su šovinistički raspoložene prema srpskom narodu. Prethodni popis, koji je sproveo DPS, bio je falsifikovan i sproveden uz ucjene i pritiske, i nadamo se da se naši međunarodni partneri slažu da to više ne smije biti slučaj”, precizirao je Vučurović u saopštenju.

On je naveo da, uostalom, popis stanovništva u Crnoj Gori nije posao bilo koje druge države osim Crne Gore.

“Ipak, treba primijetiti da postoje diplomate koje su strašno zabrinute za suverenost Crne Gore i njen evropski put, a onda već u drugoj rečenici iznose stavove kojima saopštavaju spremnost i želju da uređuju odnose kod nas, pa i da odlučujuće utiču na političke tokove. To onda nema veze sa suverenošću. Partnerski odnos sa SAD i EU jeste u interesu Crne Gore, i ne vidim da je to bilo kome sporno na političkoj sceni, ali demokratija podrazumijeva i da se uzdržavate i izbjegavate miješanje u poslove drugih država”, zaključio je Vučurović u saopštenju.