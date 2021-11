Na glavne globalne izazove može se odgovoriti jedino globalno, a ne nacionalno, poručio je predsjednik Milo Đukanović u sjedištu Uneska, nakon učešća na Pariskom mirovnom forumu u Parizu.

Izvor: Kabinet predsjednika Crne Gore

"Ovogodišnji Forum je bio posvećen preoblikovanju ključnih principa međunarodne saradnje u uslovima kovida. Takođe, vraćam se sa puno optimizma jer čini mi se da se konačno nakon izvjesne konfuzije sada jako dobro razumije da ćemo na glavne globalne izazove moći da odgovorimo jedino globalno, a ne nikako nacionalno, što nas dodatno vraća multilateralnoj saradnji i pojačava entuzijazam za takvu saradnju kod svih. To je velika nada ne samo za male zemlje, nego rekao bih za svijet u cjelini, zato što je to i jedini put da se savladaju neke dodatno izražene nejednakosti u svijetu koje je, nažalost, problem kakav je pandemija surovo potencirao", rekao je Đukanović, kako je saopšteno iz njegovog kabineta.

Izjava predsjednika Đukanovića nakon Pariskog mirovnog foruma Izvor: Youtube/Predsjednik Crne Gore

Rekao je da je događaj u Francuskoj bio istovremeno prilika za prisustvo večeri koju je za sve šefove država i vlada učesnica Pariskog mirovnog foruma priredio francuski predsjednik Makron sa suprugom.

Đukanović je naveo da je na margini Foruma razgovarao sa više zvaničnika - premijerima Albanije, Kosova, Andore, kao i sa predsjednicima Islanda i Slovenije. "To su uvijek zgodne prilike da ažuriramo informacije koje se tiču i regiona i evropske perspektive i da podstaknemo susjede i da podstaknemo naše prijatelje da nam pomognu u ostvarivanju naših strateških interesa i ciljeva", naveo je predsjednik.

Đukanović je danas posjetio i sjedište Uneska, povodom 75. godišnjice funkcionisanja te organizacije. Podsjetio je da će se 2022. navršiti 15 godina crnogorskog članstva u Unesku. "Ja bih rekao sa utiscima koji su veoma povoljni iz naše međusobne saradnje."

Predsjednik je rekao da je u razgovoru sa generalnom direktoricom Uneska Odri Azule potencirao to što je odgovornost Crne Gore za saradnju u okviru te organizacije. Crna Gora je, ističe Đukanović, specifična država koja 13 odsto svoje teritorije ima u raznim programima zaštite od strane Uneska.

Predsjednik Đukanović sastao se u Parizu sa generalnom direktorkom UNESCO Odri Azule Izvor: Youtube/Predsjednik Crne Gore

"Takođe, potencirao sam našu posebnu senzibilnost prema očuvanju perspektive ekološke države Crne Gore prema zaštiti naše batšine i prirodnih dobara koje Crna Gora štiti, a posebno prema području Durmitora i rijeke Tare i to je naišlo na odobravanje naših domaćina i oni su, naravno, sa zadovoljstvom potencirali upravo tu visoku kontribuciju koju Crna Gora ostvaruje u okviru ove organizacije. Jako je dobro da to što radimo na planu zaštite materijalne i nematerijalne baštine radimo tako da sarađujemo u okviru regiona, sarađujemo sa susjedima i da te naše inicijative nikada nijesu inspirisane time da zaštitu, svejedno da li je riječ o prirodnim dobrima ili o nekoj vrijednoj, lokalnoj tradiciji, gradimo tako da bismo izazivali nesporazume i razdore u regionu i sa susjedima. To se jako dobro prepoznaje u ovoj organizaciji i jednako tako vrednuje", saopštio je Đukanović.

Kazao je kako vjeruje da će predstojeće godine takođe biti "godine naše pojačane saradnje" u okviru Uneska i najbolja potvrda posvećenosti Crne Gore multilateralizmu i saradnji sa svim organizacijama koje funkcionišu u okviru sistema Ujedinjenih nacija.