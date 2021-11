Naš cilj nije obaranje Vlade, nego dogovor parlamentarne većine da se okupimo oko programa i jedinstva u akciji kako da promijenimo Crnu Goru, odnosno kako da ispunimo sve ono što smo obećali građanima 30. avgusta, poručio je Mandić za TVCG.

“Već nekoliko mjeseci Vlada Crne Gore nema podršku nema podršku parlamentarne većine i sama ta kriza Vlade prozrokovala je da mi imamo krizu i drugih državnih institucija. Ovo je jedan od onih predloga kako da razriješimo političku krizu. Mi smo u prethodnom periodu prihvatili predloge nekih drugih kolega iz parlamentarne većine i pokušali smo tu krizu da razriješimo kroz rekonstrukciju Vlade Zdravka Krivokapića. Ali smo onda konstatovali da prolazi vrijeme, da se ništa ne dešava i dobili smo veoma jasne poruke od strane Krivokapića i Abazovića da bi oni najviše voljeli da se stanje zadrži kako jeste što se tiče Vlade, a da to što ne funcionišu institucije, to što nemamo pomaka, reformi, to što nemamo obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom to je manje važno”, rekao je Mandić.