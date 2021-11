Socijalistička narodna partija (SNP) podržava izbor nove Vlade, i učiniće sve da ne dođe do prijevremenih parlamentarnih izbora, poručio je lider te partije Vladimir Joković.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je novinarima u parlamentu, komentarišući najavu Demokratskog fronta (DF) da će pokrenuti inicijativu za izbor nove vlade, rekao da se o rekonstrukciji Vlade priča već dugo, i da ti razgovori više nemaju smisla.

“Još u februaru je premijer ponudio model, i od toga ništa nije bilo. Sad je ponuđen drugi koncept od kojeg takođe ništa nije bilo, pa razumijem DF zašto je donio ovakvu odluku”, kazao je Joković.

On je poručio da SNP podržava izbor nove Vlade, i da će sve učiniti da ne dođe do prijevremenih parlamentarnih izbora jer bi to, kako je naveo, bilo vraćanje unazad i gubljenje vremena.

"Mislimo da se možemo dogovoriti i da se ovo neodrživo stanje na taj način može riješiti”, dodao je Joković.

Izvor: Youtube/Printscreen/Skupština Crne Gore

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Raško Konjević je ocijenio da je stav DF-a politički legitiman, ali i da "najbolje odslikava institucionalni haos koji je u toku".

On je dodao da je riječ o još jednoj poruci da aktuelna Vlada nema većinu i premijer nemaju podršku u parlamentu.

“Ova situacija se nekako mora rešavati, a najbolje rješenje je da se mandat vrati građanima, jer će oni nastavkom ovakvog funkcionisanja pretrpjeti najveću štetu”, smatra Konjević.

On je ocijenio da dugotrajna pregovaranje neće dovesti ni do čega.

“Potrebno je da ljudi samo ugase svjetla, izađu iz Vlade i da idemo na izbore”, proučio je Konjević.

Lider Force Genci Nimanbegu kazao je da je sada cijeloj Crnoj Gori jasno da je pala Vlada koja, kako je naveo, nema konceptualnih zajedničkih tačaka.

“To je nešto što je trebalo da doživi kraj, i ovim je definitivno jasno da imamo sada sljedeće izbore ili potpuno novu vladu”, rekao je Nimanbegu.

On je dodao da će aktuelna vlada vršiti tehnički posao i više mjeseci, ali da je sigurno da je “gotova, kao i njen uticaj na političku konfuziju u Crnoj Gori”.