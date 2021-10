"U Skupštini bi što prije trebalo pokrenuti proceduru za reformu izbornog zakonodavstva i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora", smatra predsjednik Pokreta za promjene (PzP) Nebojša Medojević.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

On je kazao agenciji MINA da je to put, ako premijer Zdravko Krivokapić neće da podnese ostavku i ponovio da Demokratski front (DF) neće rušiti Vladu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS).

"Možda Vlada bude izglasavala neke svoje zakone sa DPS-om", rekao je Medojević.

Medojević je ponovio da DF neće glasati za budžet, ni jedan zakon, dok se ne izvrši rekonstrukcija Vlade.

„Blokirano je usvajanje bilo kakvih zakona i mislim da je u toj situaciji jedino rješenje da se stranke u parlamentu dogovore oko vanrednih izbora", dodao je Medojević.

Prema njegovim riječima, drugi problem je sve što između DF-a i DPS-a ne postoji nikakvo povjerenje.

On je ocijenio da bi optimalno bilo da se sjedne za sto i dogovori da svi izbori budu sljedeće godine i vanredni predsjednički, lokalni i vanredni parlamentarni izbori.

„To nalaže neka ozbiljna politička teorija ili ozbiljna politička analiza, ali to podrazumijeva da postoji minimum povjerenja između političkih stranaka, a nažalost, ne postoji ni u okviru vladajuće većine, a ne sa opozicijom“, kazao je Medojević.

Medojević je rekao da izbore traži najveći dio vladajuće većine, što je takođe raritet, jer ih traži DF.

„Obično bi opozicija trebala, ali DPS je potpuno rasturen i DPS-u ne odgovaraju izbori, jer to je politička grupacija koja se osipa iz dana u dan i to je već jedna opcija koja je osuđena na propast“, dodao je Medojević.

Tako da, kako je dodao, u tenutnoj situaciji jedino racionalno se ponaša DF.

„Racionalno se ponaša i URA i Krivokapić, oni bi da vladaju bez izbornog legitimiteta, ali to nije legitimno i nije odgovorno, ne može da se vlada državom sa tri poslanika i da se ucjenjuje i diktiraju politički uslovi“, naveo je Medojević.

Medojević je rekao da je od početka znao da od rekonstrukcije neće biti ništa.

„Jer vlasnici Vijesti neće dopustiti da im se iko miješa u upravljanje državom, oni su stekli poziciju da sa pet odsto glasova upravljaju kompletnom državom i jasno je da su oni više okrenuti saradnji sa DPS-om, nego sa parlamentarnom većinom“, kazao je Medojević.

On je dodao da su to i pokazali smjenom ministra pravde Vladimira Leposavića i izglasavnjem Rezolucije o Srebrenici.

To je, prema njegovim riječima, klasična ucjena i politički „reket“ vlasnika Vijesti.

„Pošto ne postoji minimalno povjerenje, a vlasnici Vijesti imaju veće povjerenje i bolju saradnju sa DPS-om, nego sa parlamentarnom većinom, a našim glasovima vladaju, jedino rješenje su izbori“, rekao je Medojević.

Medojević je ocijenio da treba otpočeti dijalog u parlamentu, o stvaranju uslova za prve, poštene i fer izbore, vezano za čišćenje biračkih spiskova, dogovore oko medijskog zastupanja.

„Mislim da barem to možemo da uradimo i da bi se makar oko toga mogao naći konsenzus, mislim da će za to biti svi, osim Vijesti“, naveo je Medojević.

On je kazao da je Vlada koja nema podršku u parlamentu neodrživa i da premijer ima dvije vrste krize legitimiteta.

Kako je kazao, Krivokapić prvo nema podršku u samoj Vladi, ministar policije odbija bilo kakvo naređenje premijera i ljudi koji su pod uticajem Vijesti ne dozvoljavaju da se smijeni ministar koji je odbio da sprovede odluku Vlade oko Cetinja.

„S druge strane, premijer ne može da smijeni ni onoga koga on postavlja, gdje mu ne treba parlament, ne može da smijeni ni direktora policije, kao svog službenika“, rekao je Medojević.

On je rekao da je to opšte rasulo, anarhija, bezvlašće i da to vodi samo usložnjavanju političke krize.

Medojević je kazao da haos u bezbjednosnom sektoru vodi ka destabilizaciji.

On je ocijenio i da je u Crnoj Gori trenutno totalni institucionalni haos.

„Skupština ne radi, Vlada nema podršku većine u parlamentu, premijer nema podršku u Vladi, vd stanje u tužilaštvu, vd stanje u sudovima, nema predsjednika Državne izborne komisije, opšta je paraliza političkog sistema. To je posljedica opasnog eksperimenta da partija koja ima pet odsto glasova vlada državom“, naveo je Medojević.

Medojević je rekao da su iz toga proizašle sve anomalije i to je posljedica te odluke i jedino se to može riješiti tako što će se vratiti mandat građanima i da se ide na izbore.

Na pitanje ko bi trebao da pokrene izglasavanje nepovjerenja Vladi, on je kazao da bi, da ima imalo političkog integriteta, premijer kojem ministar odbija poslušnost trebao sam da podnese ostavku.

Kako je kazao, najelegantnije rješenje je da premijer koji nema podršku u Vladi, niti većine u parlamentu, podnese ostavku.

„Očigledno sa ovo njemu sviđa, vjerovatno ima i neke finansijske ili lične koristi, tako da Vijestima, Krivokapiću i Spajiću se ne ide na izbore“, rekao je Medojević.

Medojević je kazao da je tako, jer su oni nezasluženo došli na pozicije da upravljaju državom i to im se dopada.

„Nemaju nikakav osjećaj političke odgovornosti, jer nemaju stranke i nijesu bili na izborima, jednostavno to je situacija gdje imamo Vladu koja nema politički legitimitet i premijera koji nema politički i lični integritet“, dodao je Medojević.