Predsjednik PzP Nebojša Medojević, istakao je da svjetska banka ima ista upozorenja kao i PzP, a to je ne može se rast plata zasnivati samo na ukidanju doprinosa na zdravstvo čime budžet ostaje bez 190 miliona eura prihoda.

“Ako tome dodamo i činjenicu da je u odnosu na 2019 pad BDP preko sedam odsto, pad zaposlenosti od 30.000 radnih mjesta, realno je očekivati veći budžetski deficit nego 2019 godine. Priče Mickeja da će nedostajećih 300 miliona eura nadoknaditi iz progresivnog oporezivanja većih zarada, akcizama i naknadama od igara na sreću su prazne, nerealne i neozbiljne”, navodi Medojević.

Kakvi će efekti uvođenja progresivnog oporezivanja na više zarade imati ta, u principu dobra, mjera zavisi od mehanizma i modela oporezivanja i iznosa stopa oporezivanja, kao i analiza broja oporezivih i iznosa njihovih plata i poreske osnovice.

“Mickej nije objavio nikakve detalje niti procjene efekata, što potvrđuje moju ocjenu da on ni ne namjerava ozbiljno da to sprovede, već se radi o političkoj propagandi nove Partije. Akcize na gorivo su već dostigle svoj maksimalni nivo i tu nema više prostora za povećanje jer će to izazvati opravdane proteste građana i privrede, koji inače plaćaju najskuplje gorivo u regionu. Akcize na cigarete nema smisla podizati, ako Vlada toleriše (i učestvuje u) šverc cigareta. Trenutno se 50 odsto cigareta na tržištu prodaje bez plaćanja akciza i PDV i država je izgubila za prvih devet mjeseci oko 50 miliona eura prihoda. Svako povećavanje akciza u okruženju gdje je siva ekonomija 50 odsto samo će smanjiti prihode budžeta i povećati udio šverca”, kaže Medojević.

Posebni haos je, ističe Medojević, u oblasti igara na sreću gdje se decenijama odbija uređivanje ove oblasti (zbog ogromnih crnih profita) i gdje je rizik od pranja novca od šverca i kriminala ogroman.

“Ukupne nadoknade od igara na sreću iznose oko 10 miliona eura i tu postoji ogroman prostor za oporezivanje, ali za to je potrebno sistemsko i institucionalno i zakonsko uređenje te oblasti koja je decenijama u sivoj zoni. Mickej nije ni riječ progovorio o tome kako misli da obuhvati realne prihode u ovom sektoru, kako da spriječi skrivanje profita i kako da oporezuje i stvarne dobitke, dobitnike i priređivače igara na sreću. Posebno u oblasti on-line igara na sreću gdje je veoma važan inostrani faktor i gdje je potrebna međunarodna saradnja, koja je u ovom trenutku na najnižem nivou”, navodi predsjednik PzP.

Po njemu bez tih strukturnih i sistemskih reformi i jačanja institucija za sprečavanje pranja novca, to je samo prazna priča i jeftini populizam u cilju promocije svoje Partije. Neozbiljno, diletantski i opasno po stabilnost javnih finansija zemlje.

“Rast plata jedino može biti održiv kroz povećanje produktivnosti naše ekonomije, a to je moguće samo kroz otvaranje novih radnih mjesta u industriji koja jedino stvara nove vrijednosti i popravlja kastrofalni spoljno trgovinski deficit i deficit platnog prometa prema inostranstvu. Politika ZADUŽI SE PA TROŠI vodi u bankrot. I porodicu, i firmu. I državu. Šef kancelarije SB za Crnu Goru Kristofer Šeldon tvrdi da najavljena poreska reforma ima potencijal da poveća zaposlenost i smanji sivu ekonomiju, ali je važno da bude potkrijepljena potrebnim analizama i da ne dovede do gubitka prihoda s obizorom na ograničeni fiskalni prostor i potrebu smanjenja visokog javnog duga”, ističe Medojević.