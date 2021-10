Potpredsjednik Vlade Crne Gore Dritan Abazović je ponovo odbacio zahtjeve za smjenu ministra unutrašnjih poslova Sergeja Sekulovića i direktora policije Zorana Brđanina.

Izvor: Kabinet potpredsjednika Vlade

On je za Glas Amerike rekao da neće dozvoliti da poslije događaja na Cetinju neko traži da se reformiše bezbjednosni sektor koji je ponovo nazvao crvenom linijom zato što se u njemu, kako kaže, direktno brane interesi Crne Gore.

Na pitanje Glasa Amerike da li je danas Crna Gora danas bliža novoj Vladi, ostanku stare ili pak prijevremenim izborima Abazović je kazao za Glas Amerike, da je ona po njegovom sudu najbliža ostanku postojeće Vlade.

On je naglasio da ukoliko neko nije zadovoljan sa ovom Vladom postoje mehanizmi kako se to može provjeriti.

"Mislim da nije fer da se Vlada ucjenjuje", istakao je on za Glas Amerike.

Abazović je istakao da se čudi da nema nekih dubljih reformi unutar opozicije i da opozicija, kako kaže, misli da će sa istim ljudima sa kojima je izgubila izbore da dobije neke naredne izbore.

"Ja se zaista tom čudu ne mogu načuditi. Volio bih da vidim više svježine tamo, boljih ideja, to bi motivisalo i partije koje jesu deo vlasti da rade drukčije, da se više bore. Ovako, oni su zarobljenici jedne politike koja je izgubila izbore ali to je najmanji problem što je izgubila izbore, nego koja je toliko nepočinstvo ostavila iza sebe i ako oni nijesu spremni toga da se oslobode i da ostave taj teret negdje u prošlosti i da daju neku novu viziju, mislim da će još dugi niz godina biti u opozicionim klupama", poručio je Abazović.

Komentarišući jučerašnji protest zbog navoda zvaničnika Srpske pravoslavne crkve (SPC) da je Uprava za nekretnine prihvatila zahtjev SPC i upisala Cetinjski manastir na tu vjersku organizaciju, Abazović je kazao da ne može da potvrdi da je taj proces okončan.

"Svi moramo da radimo u skladu sa zakonom. Razumijem šta se dešava, ali moramo da radimo u skladu sa zakonom. Ako postoji osnov za tako nešto, mislim da treba da se djeluje u skladu sa zakonom. Ako ne postoji, smatram isto. Da li to produbljuje tenzije, da. Da li je to možda pogrešan momenat? Ja zaista mislim da jeste. Da li se opet vraćamo na pitanje crkve? I to je tačno. Ali, da li mi treba da prihvatimo neke zahtjeve ili proglase protestanata, isto mislim da ne treba. Razlog je prost, 30 godina je DPS bio na vlasti. Što nije riješio to pitanje? Sa kojim sad legitimitetom neko treba da sve što oni nisu mogli da urade, treba da adresiraju na ovu vladu", poručio je Abazović za Glas Amerike