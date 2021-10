Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić smatra da je dogovor parlamentarne većine itekako moguć.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je u Jutarnjem programu TVCG kazao da je ekspertsko-nestranački pristup koji zagovara URA ucjena i pozvao je kolege da spuste loptu i da sjednu za sto da se dogovore. Predlog o manjinskoj vladi nazvao je dječijim igrama.

“Ja duboko vjerujem da će doći do zajedničkog stava, da će se stavovi 41-og poslanik parlamentarne većine približiti i da ćemo napokon imati rekonstrukciju Vlade. Ipak 38 poslanika parlamentarne većine je na najsličnijem fonu da možemo dzvoliti pod eksperstkim uslovima da budu uključeni u Vladu i predstavnici političkih partija i zbog toga pozivam sve svoje kolege da spustimo loptu, da spustimo sve usko partijske interese na zemlju i da se okerenemo opštem interesu svih građana”, istakao je Milačić za RTCG.

On kaže da je za Pravu Crnu Goru važno da uđe kvalitetan čovjek.

“Važno je da je Vlada kvalitetna i da unaprijedimo njen rad. Ne vidim nikakav problem da bilo ko ko je stručan uđe u Vladu. To što je on političar, pa zar je to diskriminacija političara”,rekao je on za RTCG.

Ekspertsko-nestranački pristup koji zagovara URA po njegovom mišljenju nije dobra stvar.

“Mislim da je to klasično ucjenjivanje, da nije vrijeme za nikakve ucjene. Nikada od 30. avgusta nijesam nikoga ucijenio, a nemojte da mislite da sam sa svim bio oduševljen”, saopštio je on.

Istakao je da parlamentarna većina ne može bez URE ili bilo kog poslanika, što je jasno.

“Ali ucjene nikako, kompromis svakako i moramo da sjednemo što prije”, istakao je Milačić za RTCG.

On je pozvao kolege da puste ucjene i da se okrenu građanima.

Manjinsku Vladu koju predlažu neke partije nazvao je dječijim igrama.

“Zbog čega bismo imali manjinsku Vladu kad imamo 41-og poslanika u punom kapacitertu. Nas je birao narod, ne vidim razlog da bude bilo kakva manjinska podrška. Mislim da smo svi dovoljno zreli. Ono što je jako važno je da svi mi smo rekli da nećemo dirati Sporazum koji je osnov ove Vlade. Ovo vidim kao neozbiljan pristup”, kazao je on za RTCG.

Istakao je da je građanima nebitno ko je u Vladi, već da trađe bolji standard.

“Svakodnevno vidim raznorazne zahtjeve oko rekonstrukcije Vlade. Građanima nije bitno ko će biti u Vladi pojedinačno dominantno, mnogo je važniji njihov svakodnevni život i Tužilaštvo. Bitno je da možemo da se izborimo protiv organizovanog kriminala i korupcije što direktno utiče na naš život.”, rekao je Milačić za RTCG.

"Nema ništa crnogorskije od MCP"

Komentarišući vijest da je Cetinjski manastir upisan kao svojina MCP, Milačić je kazao da se riječ o ispravljanju greške.

“Nas čekao toliko ispravki grešaka napravljenih u prethodnih 30 godina. On nije oduzet Prijestonici već je upisan kako treba da bude upisan, kao vlasništvo MCP. To što neko misli da Mitropolija nije crnogorska, to je druga stvar. MCP je nešto najcrnogorskije što postoji u Crnoj Gori. MCP je gradila Crnu Goru, tu nema ništa sporno”, kazao je on.

Istakao je da tu nema ništa sporno i da je kao građanin ponosan na te stvari.

"Želim da pozovem ljude na Cetinju i koji se izjašnjavaju kao Crnogorci da tu nema ništa protiv bilo koga",zaključio je on za RTCG.