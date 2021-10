Pozivi da se što prije izglasa novi Tužilački savjet stižu gotovo svakodnevno. I dok je sa jedne strane sporno saglasje oko jednog člana TS od ukupno 11, sa druge strane je sporan i zahtjev URE da se o pitanjima rekonstrukcije Vlade i izbora TS odlučuje odvojeno.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović kazao je za "Dan" da je DF možda i najviše uradio da se usvoje tužilački zakoni i da se krene u reformu u pravosuđu.

– Zalagali smo se da se to desi još u februaru, kada su naši partneri iz parlamentarne većine, i pored čvrstog dogovora da ćemo izdržati sve pritiske, iznenada odustali. Naknadna žurba, na kojoj u oktobru posebno insistiraju oni koji nisu željeli da to uradimo u februaru, obično je politikantstvo. DF je simbol borbe protiv kriminala i korupcije i to je jedan od naših glavnih prioriteta, a privođenje pravdi nosilaca tih negativnih pojava iz vrha bivšeg režima i njihovih pomagača iz sudstva, tužilaštva, policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB) jeste posao koji su od nas tražili građani na izborima 30. avgusta prošle godine – rekao je Vučurović.

On ističe da bi bilo dobro da neki izostave DF kada se govori o Tužilačkom savjetu.

– Mi smo za to da on bude izglasan, ali to nije jedini naš problem jer paralelno sa ovim pitanjem treba rješavati funkcionisanje Vlade, parlamenta i drugih institucija. Poznat je naš odnos prema vrhu tužilaštva, koje je samo dio kriminalne hobotnice Mila Đukanovića i ti ljudi, zajedno sa njim, odavno su trebali da budu procesuirani. DF je najviše pretrpio od tih osoba, koje su po nalogu predsjednika Demokratske partije socijalista imale namjeru da se na najbrutalniji način obračunaju sa DF-om – kazao je Vučurović.