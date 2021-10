Demokratska i premijer Zdravko Krivokapić treba da se izjasne da li su za to da lideri Demokratskog fronta uđu u Vladu Crne Gore, poručio je potpredsjednik Vlade i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović.

Abazović je kazao da se URA već izjasnila da je za nestranačku vladu.

"Pošto postoji šum u komunikaciji, URA je rekla za šta se zalaže, neka kažu Demokrate, pa i premijer da li je njima prihvatljivo da se lideri DF nađu u Vladi. Pošto dobijamo različite izjave i od strane diplomatskog kora koji promišljaju politiku, neka se oni oko toga izjasne, URA se izjasnila: mi smo rekli - mi smo za nestranačku vladu, neka drugi kažu kakav je taj njihov model a ne da optužuje nekoga da nekome zabranjuje ulaz a možda misli upravo tako, kao što žele da nametnu onima koje žele da optuže", jasan je Abazović.

Kazao je da njegova partija podržava Vladu, te da će to nastaviti da čine. Smatra da nije korektno da građani budu taoci želje pojedinaca za funkcijama.

On je rekao da je promjena Tužilačkog savjeta navjažnije pitanje koje opterećuje građane.

"Ljudi koji ne shvataju da te promjene nijesu prioritet, oni ne žele pravdu. Građani žele pravdu, da vide šta se dešavalo sa njihovim novcem i URA će na tome do kraja insistirati", rekao je Abazović novinarima nakon pres konferencije povodom potpisivanje sporazuma sa hotelom "Mediteran".

Komentarišući uslovljavanje Demokratskog fronta da neće podržati Vladine zakone, ukolilko propadnu pregovori o njenoj rekonstrukciji, Abazović je rekao da ne dijeli mišljenje da građani treba da budu taoci želje za funkcijama.

"Ako neko misli da treba da građane drži kao taoce, jer misli da treba da bude na funkciji, ja to mišljenje ne dijelim. Ne mislim da je to korektno. URA podržava Vladu, nastaviće da je podržava, to nije sporno. Možemo li da je poboljšamo, možemo", rekao je Abazović.

Ukazao je na to da niko ne priča o prioritetima Vlade. "Niko ne priča o programu rekonstruisane Vlade. Da li može da se čuje o prioritetima Vlade?"

Abazović je rekao da ga zanima promjena Tužilačkog savjeta jer su obećali pravdu.

"Zanima me izglasavanje zakona o porijeklu imovine, uz ove aktivnosti sektora bezbjednosti. Ostalo, ko će šta da radi, kako ko vidi situaciju, vjerujte da nijesam oko toga preokupiran", saopštio je potpredsjednik Vlade.