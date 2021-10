"Pozivamo ministra ekologije i prostornog planiranja Ratka Mitrovića i gradonačelnika Podgorice Ivana Vukovića, da pokažu odgovornost i sjednu za sto, kako bi započeli razgovore o pronalaženju idealnog rješenja", saopšteno je iz URE.

Izvor: URA

Iz URE su kazali da se ovakva pitanja ne mogu rješavati silom, te da uvijek postoji prostor za pronalaženje kvalitetnog rješenja “ukoliko za to postoji i promil dobre volje”.

“Ministarstvo i Glavni grad moraju sjesti za sto i uraditi Studiju mogućih alternativnih lokacija, u blizini ranije odabrane, koje neće iziskivati ogromne finansijske izdatke, a kojima će izbjeći degradiranje kvaliteta života građana/ki Botuna. Nakon što navedena studija ponudi više alternativnih lokacija, sa jasno definisanim finansijskim ulaganjima – ukoliko bi došlo do izmjene lokacije, Vlada Crne Gore bi morala preuzeti odlučujuću ulogu nadoknađujući nedostajuća finansijska sredstva. To je jedini put, lišen populizma i praznih obećanja, koji na civilizovan način može dovesti do rješenja u korist svih”, kazali su iz URE.

URA je pozvala Glavni Grad da, do okončanja navedene Studije, privremeno zaustavi radove, kako bi se izbjegle nove intervencije Uprave policije i novi protesti nezadovoljnih građana.

“Kome je do pronalaženja rješenja i snižavanja tenzija, naći će vremena i volje da isprati navedene korake. U cilju rješavanja problema, kojim će se zaštiti već devastirano područje Botuna, a istovremeno i naći adekvatnija lokacija za izgradnju prijeko potrebnog Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, svi odgovorni činioci moraju dati svoj doprinos”, zaključuju iz građanskog pokreta URA.