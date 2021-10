"Cilj GP URA jeste rušenje 42. Vlade Crne Gore, ali tako da za to neko drugi preuzme krivicu, nakon čega bi u novonastaloj situaciji funkcija premijera po njihovim željama bila dostupna i za Dritana Abazovića.", saopštili su večeras iz Demokrata.

Izvor: Demokrate

Reagovanje Demokratske Crne Gore prenosimo u cjelosti:

"Sredstva kojim se taj cilj ima postići jesu konstantno dizanje tenzija i pravljenje novih sukoba putem zamjena teza i političkog podmetanja koji se javnosti pokušavaju “prodati” za principijelnu politiku. I to građani Crne Gore moraju da znaju. To je ona ista politika u kojoj Abazović tvrdi da je za ustoličenje, a onda traži zabranu ustoličenja.

Putem konstantnih podizanja tenzija i opstruisanja dogovora teži se stvoriti duboko političko blato iz kojeg bi nastalo lažno opravdanje za GP URA da naprave još jedan potez u maniru Pozitivne i izigraju volju građana koji su razvlastili kriminogeni DPS. Odatle i njihova konstantna vika kako se svi ostali, dakle većina od 38 poslanika, bore za fotelje u samoj Vladi, a samo oni ne bore, jer ih samo oni imaju!

Primjer za to jeste tvrdnja Miloša Konatara da “ukoliko ne dođe do rekonstrukcije ova Vlada nastavlja da funkcioniše”. U toj mega obmani Konatara se upravo i najjasnije vidi cilj GP URA: da ne dođe do rekonstrukcije i da Vlada nastavi da funkcioniše, ali po njihovoj želji do prve krivine. Jer interesi i jasna volja građana Crne Gore ne predstavljaju ništa onima koji se bore isključivo za svoje pozicije.

Osim toga, Konatar u pokušaju da stvori krivu sliku situacije krajnje politicki licemjerno ocjenjuje kako sporazum između Demokrata i DF-a znači “objedinjavanje opcije na političkoj decnici”, što bi “liberalne i zelembaće” onda trebalo da u očima javnosti učini hiperprogresivcima iako svi vide da im je ubjedljivo najmilija boja plava i da se samo za nju bore.

Toliko o liberalnoj, modernoj i zelenoj partiji. Glede toga ko je u stvari desnica najbolje govore činjenice da se na GO GP URA - u istinskom maniru DPS-a - odlučivalo o vjerskom obredu ustoličenja, kao i da su odbornici tog pokreta u SO Cetinje glasali protiv istog, a Abazović tokom napada DPS-a na Cetinju sve radio da policija ne reaguje obezbijedi ustoličenje, miješajući se na taj način u slobodu vjeroispovijesti. Krajnje desničarski.

Za pomenuti sporazum je svakom čovjeku jasno da je nastao isključivo kao plod potrebe da se politička situacija u parlamentarnoj većini smiri, da društvo više ne trpi tenzije, da Vlada dobije podršku da radi svoj posao i da joj se “iznad glave” ukloni prijetnja.

Drugo zanimljivo podmetanje Konatara jeste da su i Demokrate pri stavu da je ekspertska vlada neuspješna. Kako to može biti istina kad su Demokrate jedini subjekt koji od početka u potpunosti i bezuslovno podržava rad Vlade, ali i premijera Krivokapića, a evo i jedini kojima je i sadašnji predlog premijera u potpunosti prihvatljiv to valjda samo Konatar zna?!

I tu je građanima sve jasno.

Glede upornog obmanjivanja javnosti da “Demokrate koče i blokiraju proces izbora TS”, još uvijek čekamo da javno dematujete gospodina Milana Kneževica koji je prije neki dan saopstio da je DF zajedno sa Abazovićem dogovarao tužilacke zakone i prateca potanja, protiv kojih je bila EU, ali i da je – iza leđa Demokrata – dogovarani razni odlici trgovine nezavisnim institucijama koje bi morale biti lisene partijskog uticaja. Sad neka nam gospodin Konatar shodno svojoj logici da njih sporazum Demokrata i DF ne obavezuje, objasni na koji način sporazum Abazovića i Mandića obavezuje Demokrate i građane Crne Gore?

Nego, da završimo: GP URA sad krajnje neumješno pokušava da se pere od činjenice da su željeli da DF sruši Vladu kako bi u novoj kompoziciji na stolu bila i funkcija premijera, jer premijer naravno ne može biti formalno pravno niko drugi u rekonstruisanoj Vladi osim gospodina Krivokapića. A to je kontra njihovog cilja.

Jasno je da sve sto URA radi jeste opstrukcija. Svaki dan novi uslovi i “principi”. Srećom po Crnu Goru ta vremena su prošla, jer građani svakodnevno sve glasnije svjedoče da ih ovo neodoljivo podsjeća na Pozitivnu u Nikšiću sa čuvenim “Dritanovim uslovima”, “Evorpsko lice” u Podgorici, ali i poslanike Pozitivne 2016. godine u Skupštini Crne Gore kada su takođe “principijelno” spasili Mila Đukanovića. I dalje se nadamo da je svaka sličnost slučajna.", zaključili su iz Demokrata.