Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović tokom zvanične posjete Gruziji sastao se sa predsjednikom Vlade Gruzije Iraklijem Gharibashvilijem, koji je nakon tete a teta susreta i sastanka sa delegacijama u njegovu čast priredio i radni ručak.

Uz zahvalnost za dobrodošlicu tokom prve posjete Gruziji uz zadovoljstvo je iskazao riječi prijateljstva i podrške za pravilno odabranu strategiju za budućnost ove zemlje. On je naglasio da Crna Gora podržava teritorijalni integritet Gruzije i njena nastojanja da uspostavi punu kontrolu nad svojim teritorijama u okviru međunarodno priznatih granica, sa punim suverenitetom i da se bore za budućnost koju sama bira. Ono što smo tražili za nas, želimo i za druge, poručio je Predsjednik, visoko cijeneći čvrstu viziju i mudrost da u Gruziji pravilno razumiju geopolitičke okolnosti, u šta se uvjerio i tokom posjete. Možemo imati najbolje ideje, ali je važno prepoznati najbolje vrijeme za njihovu realizaciju, kazao je Predsjednik. To se posebno odnosi na proces evropskih integracija, i posvećenu borbu za valorizovanje reformi i dogledno članstvo u EU. On je iskazao uvjerenje da će se sadašnja faza umora od proširenja završiti i da će Evropa razumjeti da treba da prihvati nove članice. Imajući u vidu podudarnost ciljeva, Gruzija će uvijek imati podršku Crne Gore u tom smislu, kazao je Predsjednik. U kontekstu bilataralnih odnosa dvije države Predsjednik je naglasio da uz istorijske i sličnosti u pogledu ciljeva, postoji podudarnost i u strukturi ekonomija dvije države, što treba iskoristiti kao razvojnu šansu. Sugerisan je susret privrednih komora, kako bi se intenzivirala saradnja u turizmu, olakšalo putovanje građana, iskoristili energetski potencijali i iskustva Gruzije u oblasti proizvodnje hrane. Odnosi dvije države posebno bi bili osnaženi intenzivnijom saradnjom u oblasti kulture, imajući u vidu da se oba naroda ponose svojom istorijom i tradicijom.