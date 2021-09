Predsjednik Pokreta promjene Nebojša Medojević rekao je da iza crnogorskih kriminalnih grupa stoji bivša vlast

Izvor: Kurir

- Crna Gora je postala važan igrač kada je prevoz kokaina na Balkanu u pitanju. Crnogorski narko karteli nastali su od strane vlasti - kazao je Nebojša Medojević na Kurir televijiziji.

Milan Pekić, direktor kancelarije za borbu protiv droge Republike Srbije naglasio je da je utovar i istovar kokaina najrizičniji posao te da zbog toga jako cijene crnogorski primorci.

- Za razliku od kolumbijskih i meksičkih narko kartela koji su nastali samostalno i nisu imali podršku vlasti, a tu podršku su kasije kupovali i plaćali parama od droge, u Crnoj Gori je narko kartel nastao od DPS režima, u vrhu vlasti Crne Gore jako je teško napraviti razliku ko je častan i pošten profesionalac, a ko je plaćenik narko kartela - naveo je Medojević.

On je dodao i da Međunarodna bezbjednosna zajednica izgubila povjerenje u kredibilitet i profesionalnost crnogorskih službi, znajući da na ključnim mjestima sjede plaćenici narko kartela.

- Najosjetljivija stvar kada je šverc droge u pitanju je pristup kopnu, a to je potputno bezbjedno u Crnoj Gori jer garantuje Đukanović i njegovi ljudi iz službe bezbjednosti. Još važnija stvar Milove politike je i lak pristup bankama za pranje novca. Teži je sam novac od droge nego sama droga - kazao je Medojević u Jutarnjem programu Kurir televizije.

Predsjednik Pokreta promjene se osvrnuo i na događaje na Cetinju i u Beranama.

- Ključ je da se demontira režim DPS, došlo je do srastanja državnih institucija i kriminalnih krugova. Treba da dođe do čišćenja službi od plaćanja te kriminalne organizacije - kazao je Medojević i dodao:

- Otvaranjem dosijea tajne službe, koja nije otvarana u Crnoj Gori, zabranom rada DPS, zato što to nije politička partija koja se za svoje ciljeve bori mirnim putem. Imali ste terorističku akciju na Cetinju koja je imala za cilj da spriječi SPC da ustoliči mitropolita Joanikija. Niko nije odgovarao za to, sada je došlo do i kolaboracije djelova nove vlasti sa DPS-om i Milom Đukanovićem - naveo je Medojević.

- Dogovor je bio da se zloupotrebi situacija na Cetinju i da se spriječi ustoličenje mitropolita čime bi se postigle dvije stvari, prva da se eliminiše SPC iz cetinjskog manastira, a drugo da se DPS vrati na vlast - kazao je Nebojša Medojević.

Predsjednik pokreta promjene naveo je da se protiv vlasti u Crnoj Gori ne može boriti sa zakonima koje je ista ta vlast donijela kako bi šitila svoje kriminalne tokove.