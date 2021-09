Vasilije Lalošević, bivši v.d. direktora Uprave za sport i mlade, ponovio je da je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta bilo upoznato sa problemima u odnosima sa Svjetskom anti-doping agencijom (WADA).

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

On je u reagovanju na saopštenje MPNKS naveo da je “rukovodni kadar u kontinuitetu upozoravan od strane Komisije za antidoping, kao nadležnog tijela, koje će posljedice nastupiti ukoliko se ne reaguje hitno sa izmjenom dva člana Zakona o sportu koji regulišu oblast antidopinga. I dobro znate da o tome postoje pisani tragovi, pitajte Vaše saradnike”, kazao je Lalošević.

MPNKS je danas saopštilo da Lalošević “mjesecima nije odgovаrao na mejlove” koje je slala WADA, a koja je “morala zaobilaznim kanalima da ostvari kontakt sa vlastima u Crnoj Gori”.

Lalošević je i danas ponovio ono što je rekao juče da je „četiri puta upozoravao Ministarstvo, a peti put i premijera“.

“Kako ništa tim povodom nijeste uradili, o propustima koje ste napravili i posljedicama koje mogu nastupiti upoznat je i premijer. I to nije prva obaveza izmjene ovog Zakona koju ste imali jer nijeste isti ni tehnički prilagodili novom institucionalnom okviru zbog kojeg i Ministarstvo i Uprava već duže vremena imaju posljedica u postupanju koje vi prikazujete kao greške Uprave”, tvrdi Lalošević.

“Radi javnosti, ponoviću da se u slučaju antidopinga Crna Gora trenutno nalazi pred ozbiljnim sankcijama Svjetske anti-doping agencije koje su našoj državi zvanično upućene 15. septembra 2021. godine. Kako se navodi u pismu Svjetske anti-doping agencije, Crna Gora neće više moći da bude domaćin međunarodnih takmičenja niti će naši sportisti imati pravo da koriste zastavu naše države na međunarodnim takmičenjima van Crne Gore do usklađivanja našeg zakonodavstva sa novim Svjetskim antidoping kodeksom iz 2021. godine. Nažalost, to nijesu sve posljedice navedenog propusta koje je napravilo Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta ali jesu najvažnije koje su pogodile svakog sportistu i ljubitelja sporta jer brukaju našu državu na svjetskoj sportskoj pozornici gdje smo do sada jedino bili poznati po vrhunskim sportskim rezultatima“ istakao je Lalošević.

On je akcentovao da je "zbog promjena koje je donio novi kodeks koji je stupio na snagu u januaru 2021. godine, potrebno izmijeniti dva člana do tada usaglašenog Zakona o sportu iz 2018. godine koja se odnose na oblast antidopinga".