Gabrijel Eskobar, zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za evropska i evroazijska pitanja i izaslanik Stejt departmenta za Zapadni Balkan, ocijenio je u razgovoru za Glas Amerike da Rusija destabilizuje Crnu Goru, miješajući se u unutrašnja državna pitanja.

Na pitanje kako SAD vide koncept “srpskog sveta” i nedavne inicijative predsjednika Aleksandra Vučića i drugih zvaničnika da promovišu srpski identitet i “jedinstvo” u regionu, te da li bi taj trend mogao da destabilizuje region, Eskobar navodi da ostaje da se vidi, ali ističe da ne postoji konflikt, protivrječnost, između toga da ljudi slave svoju kulturu i žive u nekoj drugoj zemlji.

“U ovoj zemlji mi slavimo kulturu jedni drugih. Ali pitanje je da li to onda postaje politički i vojni imperativ i što se toga tiče mi apsolutno vjerujemo da su građani različitih nacionalnosti koji žive u drugoj zemlji – građani zemlje u kojoj žive, imaju obaveze prema njoj, a zemlje spolja ne treba da te dvije stvari miješaju. Zato je to veoma zbunjujuće pitanje za ljude u regionu, za ljude u Kosovu, Crnoj Gori, i Sjevernoj Makedoniji, ali vjerujemo da Balkan kao multietnički dio svijeta ima mnogo toga da slavi u smislu kulture. Politička dinamika i politički imperativi koji proističu iz etničke pripadnosti – to je druga priča”, kazao je Eskobar.

Smatra da ljudi u regionu nisu uvijek sigurni da ih Evropa želi, te da Evropa mora da im pošalje poruku da će te zemlje biti članice EU i da će biti članice u nekom razumnom roku. "Dijalog Kosova i Srbije je dio tih napora, ali se oni odnose na cijeli region, uključuju Bosnu i Hercegovinu, Sjevernu Makedoniju i Crnu Goru, tako da poruka mora da bude javnostima tih zemalja da će biti dio Evropske unije", kazao je on.

Eskobar je kazao da zabrinjava prisustvo Rusije i Kine u regionu Balkana.

“Brine me to, iskreno, mislim da u evropskom prostoru zemlje treba da znaju da imaju druge opcije pored Kine – ekonomski gledano. Otvaranje kancelarije DFC u Beogradu je bilo sjajan primjer našeg anažovanja u regionu, tijesno sarađujem sa Američkom privrednom komorom, što je jedan od načina da se ljudi podstaknu da gledaju mimo Kine u velikim infrastrukturnim projektima i investicijama, jer naše investicije dolaze uz duguoročne koristi za region. U slučaju Rusije, mislimo da je mnogo toga što Rusija radi, miješajući se u unutrašnja pitanja zemalja Zapadnog Balkana, a posebno Crne Gore, veoma destabilišuće, udaljava vas od puta evropskih integracija i multietničkog pomirenja”, navodi Eskobar.

Objašnjava i koji su njegovi prioriteti za Zapadni Balkan.

“Prvo, u srednjem roku, želimo bržu integraciju Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Mislim da je napravljen ogroman napredak, istorijski, kulturno i ekonomski su te zemlje dio Evrope, i mnoge od zemalja su već obavile izuzetne reforme i za Evropu su dobra prilika. Dijele iste vrijednosti i imaju zajedničke interese sa ostatkom Evrope. To će biti prioritet. Uz to, pružiti članstvo u NATO-u onima koji su zainteresovani. To će, očigledno, zahtijevati da tesno sarađujem sa našim evropskim partnerima od kojih mnogi dijele slična gledišta”, navodi Eskobar.

Drugi proces, dodaje, ima mnogo veze sa razmišljanjima o tome šta će Balkan biti za sljedeće generacije i zato su, kaže, ispitivali ekonomske opcije.

“Zapadni Balkan je područje puno prilika, te zemlje su dinamične, imaju sjajne univerzitete, kvalifikovane ljude, ali nažalost mnogi od tih ljudi ne vide prilike u svojoj zemlji i odlaze, i to će postati strateški problem ne samo za zemlje Balkana nego i Evropu i SAD takođe. Vrlo sam zainteresovan za sva ta pitanja, i ideje o ekonomskoj integraciji, jer ako gledate Zapadni Balkan kao cjelinu, u teoriji možete da imate ekonomsku grupu od šest zemalja, možda i više, oko 20 miliona ljudi, sa oko125 milijardi dolara bruto nacionalnog dohotka, i sa stopom rasta od čak pet odsto, tako da biste bili region Evrope koji se najbrže razvija, i to je uzbudljivo za nas politički, a mislim da će biti podsticajno za američke investitore”, zaključuje Eskobar.