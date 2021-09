U unutrašnje stvari Crne Gore se, preko Srpske pravoslavne crkve (SPC), umiješala politika za koju se očekivalo da je nestala sa ovih prostora, a koja se promoviše kroz poruku takozvanog „srpskog sveta“, ocijenio je nekadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić.

On je u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kazao da u regionu postoje velikodržavni projekti i da nisu svi shvatili da se granice ne mogu mijenjati.

Nedavnu posjetu predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Hrvatskoj na poziv predsjednika Zorana Milanovića, neposredno nakon cetinjskih sukoba, Mesić je ocijenio kao potvrdu dobrih odnosa dvije države.

Milanović je prilikom posjete podržao politiku Đukanovića, poručivši da će skrenuti pažnju zapadnim partnerima na krizu u Crnoj Gori, nastalu nakon ustoličenja mitropolita SPC na Cetinju, uprkos protestima u kojima je više od 50 osoba povrijeđeno.

Na pitanje može li se sve što se događa u Crnoj Gori posmatrati kao unutrašnje religijsko pitanje ili je spoljnopolitičko sa jasnim implikacijama na region, Mesić je kazao da su ta dešavanja unutrašnje pitanje, ali da ima i drugih implikacija.

Mesić je ocijenio da je jasno da se radi o uplitanju crkve u državne poslove, što nije dobro.

“Konkretno, riječ je o uplitanju SPC, vrha pravoslavne crkve iz Beograda u vjerska pitanja ali i državne poslove Crne Gore. Onda se to može gledati i sa šireg aspekta jer nije dobro da se crkva miješa u državne poslove”, rekao je Mesić.

Prema njegovim riječima, u Crnoj Gori se pokazalo da to nije isključivo crkveno miješanje, već se preko crkve miješa i politika, ona politika koja se, činilo se, prestala na ovim našim prostorima.

“Međutim, neki je obnavljaju. U Crnoj Gori, kao i kod svih nas, crkva je odvojena od države ali u Crnoj Gori je specifično”, dodao je Mesić.

Mesić je rekao da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefalna i da bi to svi trebali znati u smislu odnosa te dvije crkve, koje egzistiraju na prostoru Crne Gore.

On je pojasnio da ne bi trebalo da se miješa ni država u crkvene poslove, niti crkva u državne.

Na pitanje kako je crkva postala tako važan faktor, jer je činjenica da je SPC u središtu političkih događanja, od izbora, preko formiranja Vlade, do posljednjih na Cetinju, a početkom devedesetih to nije bio slučaj, Mesić je kazao da je bilo pokušaja kako zaustaviti osamostaljenje Crne Gore ali oni su bili bezuspješni.

“Ima onih krugova u Srbiji koji žive u iluziji da se putem SPC može promijeniti pozicija Crne Gore u svijetu, da se to može na neki način kroz crkvenu politiku sprovesti Crna Gora u krug srpskog sveta”, rekao je Mesić.

Kako je kazao, to su priče iluzionista i od toga nema ništa.

Mesić je ocijenio da bi bilo dobro da dođe do “otrježnjenja” i da se shvati.

“Crkva neka se bavi crkvenim pitanjima. Ne treba da se miješa u državne poslove. Gdje gdje god se crkva miješala u državne poslove bilo je na štetu crkve i na štetu države a najviše na štetu građana. To je neophodno shvatiti”, naveo je Mesić.

Upitan primjećuje li sličnosti u današnjim procesima u Crnoj Gori, ali i region, sa događanjima sa početka devedesetih i javljaju li se ponovo velikodržavni koncepti, Mesić je kazao da se neko očito ne može osloboditi svojih velikodržavnih ciljeva.

“Umjesto da se bori u svojoj zemlji za što veća građanska prava, za što veći životni standard, za što veće zapošljavanje, što veću saradnju između zemalja u regiji, opet se sanjaju veliki zahvati na granicama. Ali zahvata na granicama nema”, rekao je Mesić.

Upitan kako se na region može odraziti ono što se u Crnoj Gori dešava i može li se prenijeti na region, on je kazao da se to neće desiti, ali da bi bilo dobro da se u Crnoj Gori ljudi osvijeste i da shvate da nema promjene granica.

“Jer u stvari ovo je pokušaj Srbije da kroz vjeru izvrši ono što nije mogla da uradi državnom politikom. To je posljednji pokušaj nekih krugova, ne optužujem sve, da misle da se može ostvariti. To su iluzije i to se neće dogoditi”, dodao je Mesić.

Na pitanje da li imaju vezu procesi pregovaranja Srbije i Kosova sa tim što se dešava na relaciji Podgorica – Beograd, Mesić je rekao da je poteškoća Balkana da Srbija, kao društvo, nije uspjela ono što su Nijemci shvatili posle Drugog svjetskog rata.

“Nisu shvatili da su krenuli za idejama koje su neostvarive. Nijemci su doživjeli katarzu. Išli za Hitlerom, najveći dio njih je podržavao Hitlera iza kojeg su ostale milionske žrtve”, kazao je Mesić.