Potpredsjednik Vlade i lider GP URA Dritan Abazović kaže da nije siguran da je dogovor DF-a i Demokrata kompatibilan sa onim što predviđa Sporazum tri strane iz septembra prošle godine.

Izvor: MODNO/Nikoleta Vukčević, MONDO/Gordana Bojanić

Abazović, u intevjuu TVCG, ističe da ne pristaje da se istovremeno sa rekonsukcijom izabere i Tužilački savjet, te da je to tačka sporenja preko koje neće preći.

URA, kako poručuje Abazović stabilnost želi od početka. Ponavlja da je sporazum DF-a i Demokrata novi politički momenat, ali i poručuje da ni ovoga puta neće izbjegavati dijalog.

“Ja nijesam siguran da je ono što je dogovor Demokrata i DF-a kompatabilno sa ovim što je septembarski Sporazum. U kom dijelu? U dijelu koji se tiče ekpertske Vlade. Ako se sve nekako objasni, i ako se nekako pronađem u tome ja ne vidim ništa sporno oko bilo čega. Mi moramo da izaberemo između ekspertske vlade ili političke vlade ili nečeg trećeg”, poručio je Abazović za TVCG.

Na pitanje čemu je Crna Gora bliža vanrednim izborima ili rekonstruisanoj vlasi, Abazović je kazao da, nažalost, Crna Gora, nikako da izađe iz političkih turbulencija.

“Mislim da su ovakve situacije bile poznate i u ranijem periodu. Čemu smo bliži pokazaće vrijeme. Mislim da je obaveza svih političkih subjekata da se u ovom trenutku ponesu odgovorno”, kazao je Abazović, u intervjuu za TVCG.

On navodi da GP URA nikada nije bježao od dijaloga i da su uvijek bili posvećeni traženju najboljih rješenja.

“I sada ćemo to učiniti. Svaki predlog, svaka opcija, svaka ponuda, svaka ideja treba da se tretira na jedan ozbiljan način. Ali moramo da znamo da ono što su osnovni principi razvoja naše države ne mogu biti narušeni. Kako doći do modela koji će biti funkcionalniji, bolji, produktivniji za građane Crne Gore to je nešto što ti zajednički razgovori treba da donesu”, ističe lider GP URA.

“Nisam siguran da je ono što je dogovor DF-a i Demokrata kompatibilan sa onim što predviđa Sporazum tri strane iz septembra prošle godine. U dijelu koji se tiče ekspertske Vlade to je jasno propisano u Sporazumu, ne govorim o drugim principima o kojima će neki subjekti morati da se izjasne”, kazao je Abazović.

Ako se sve nejasnoće pojasne, i ako se, kako kaže pronađu u tome, ne vidi ništa sporno oko bilo čega.

On ipak navodi da bi predlogom DF-a i Demokrata Vlada izgubila sadašnji koncept, jer je predviđeno i 18 ministarstva i još neke promjene.

“To su sve modeli o kojima moramo da porazgovaramo na jedan ozbiljniji način. Ovu vlast čine tri, a ne dvije koalciije. Ako oni imaju rezervnu varijantu, odnosno, ako imaju neke druge političke subjekte ili poslanike koji bi podržali njihov dogovor mi sa tim nemamo ništa sporno”, kaže Abazović i dodaje da GP URA zna zašto je ušao u Vladu i žele da ostanu na tim principima.

On je podsjetio da u međuvremenu nije izglasan Tužilački savjet, nije postignut dogovor da se svi izbori održe u jednom danu.

“Mi smo pozivali Demokrate i DF da kao veći subjekti pronađu zajednički jezik i oni su pronašli, ali isto tako mi moramo da znamo šta je to što je dogovor. Cilj je da svi zajedno sjednemo i da oni predstave i ako to bude u skladu sa principima onda ok...”, ističe Abazović.

Naveo je i da je za njega Momo Koprivica političar eksperti.

“Ali ako može Momo Koprivica, može i Andrija Mandić i onda može bilo ko... Zbog tih stvari treba da se vidimo šta je definicija. Nijesam siguran da je to kompatibilno sa Sporazumom, ako je neko želi da ga napusti i to je legitimna stvar. Sve u politici ima rok trajanja, možda sada treba da imamo neki novi Sporazum, ja sam za dogovore”, naveo je Abazović.

Ekspertska, politička vlada ili nešto treće

Na pitanje da li će GP URA prihvatiti političare u Vladi, Abazović kaže:

“Ukoliko dođe do toga da političari uđu u Vladu što nije nelegitimno, mi imamo novi momenat, i onda treba da napravimo komletnu političku Vladu. Mi moramo da izaberemo između ekspertske vlade ili političke vlade ili nečega trećeg”, naveo je Abazović i dodao da nije pobornik izazivanja nestabilnosti.

Prvo o Tužilačkom savjetu, pa sve ostalo

On je kazao i da mu se ne dopada stav DF-a i Demokrata da će se o rekonstruisanoj Vladi glasati zajedno sa Tužilačkim savjetom.

“Što se nas tiče prvo o Tužilačkom savjetu, pa sve ostalo. To će biti naš princip. Tužilački savjet ne može da čeka bilo kakve druge političke dogovore”, poručio je potpredsjednik Vlade.

Bilo kakvo uslovljavanje Tužilačkog savjeta je, kako kaže, neodgovorno.

“Što se GP URA tiče prvo Tužilački savjet pa sve ostalo, a onda za stolom da vidimo što su rješenja i da li ih ima”, naveo je Abazović.

Na pitanje da li u redovima aktuelne vlasti ima onih koji se plaše zakona o porijeklu imovine, Abazović je kazao, kako ne zna, ko se plaši tog zakona.

“Ali znam da su se ljudi nekako nakostriješili na svaku pomisao da bi taj zakon mogao da stupi na snagu”, naveo je Abazović i dodao da je to najvažniji zakon u borbi protiv korupcije i kriminala.

“Mene brine taj stav kolega i prijatelja iz parlamentarne većine, da mi ne možemo da shvatimo značaj toga, i da svakom drugom aktu, dajemo više značaja od onog koji treba da bude sistemski i koji smo obećali građanima”, saopštio je Abazović.

On je naveo kako očekuje da će taj zakon i prije 15. oktobra ići na javnu raspravu koja će trajati najmanje 20 dana.

“Sadašnja opozicija nije željela da dozvoli smjene u Tužilačkom savjetu, zašto ih je podržao jedan dio parlamentarne većine to nije pitanje za mene. Sadašnja opozicija ne želi da se donese zakon o porijeklu imovine, rade sve da obezglave ono što mi radimo, a to je napad na organizovani kriminal, kada to povežete sa određenim atacima, koji se odnose direktno i na mene lično, ali i na partiju koju predstavljam, ali i na posao koji obavljam, ja zaista ne znam šta drugo da razmišljam nego da tu postoji uzročno posljedična veza. Sve drugo nema racionalna objašnjenja”, naveo je Abazović.